De Brusselse Hotels Association lanceert een nieuwe knuffelcontact-actie om de aantrekkelijkheid van de hotelsector hoog te houden. Wie al droomt van een weekendje Brussel, haalt er wel maar beter zijn contactenboek bij, want de actie boeken is ietwat omslachtig.

De zomereditie van de actie loopt van 28 juli tot 31 augustus en richt zich specifiek op hotelmedewerkers en hun naasten. De knuffelcontact-actie geldt nog steeds voor alle Belgen die er graag even tussenuit willen, maar om van het voordeeltarief te genieten moeten ze ook echt terecht bij iemand die in de hotelsector werkt.

'Het doel van de campagne is om een breed publiek te bereiken en iedereen aan te moedigen een band met de hotelsector te creëren. Als u iemand kent die in een hotel werkt, is dit de ideale gelegenheid om contact met hem of haar op te nemen zodat deze persoon een kamer in Brussel voor u kan boeken', zegt Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de Brussels Hotels Association. Een persoon die bijvoorbeeld Antwerpen woont en iemand kent die in een hotel in Namen werkt, moet deze persoon vragen een e-mail te sturen via zijn of haar professioneel adres om een kamer te boeken in een van de deelnemende Brusselse hotels. Zo legt de actie de focus op iedereen die in de hotelsector werkt en hun naaste familie en vrienden.

De hotelgangers kunnen rekenen op drie voordeeltarieven. In een driesterrenhotel betaal je maximum 69 euro per tweepersoonskamer met ontbijt inbegrepen. In een viersterrenhotel is dat 79 euro en in een vijfsterrenhotel 109 euro. Alle deelnemende hotels en voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.knuffelcontact.brussels.

