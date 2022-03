Japan, New York, LA en Portugal waren jaarlijkse reisbestemmingen voor Aline Walther van het Antwerpse label Girls of Dust. Door de pandemie moet ze haar inspiratie dichter bij huis zoeken. Dit zijn haar favoriete adressen om te ontspannen, te shoppen en te eten, van Mechelen tot de Baai van de Somme.

Aline Walther (45) heeft er twee hectische jaren op zitten. Op 13 maart 2020, een dag voor de eerste lockdown in België begon, opende ze samen met haar lief en hun beste vriend Rob hun eerste modeboetiek in de Volkstraat in Antwerpen. Daar verkopen ze het vrouwenlabel Girls of Dust, dat Aline ontwerpt, samen met de mannenlijn Eat Dust, opgericht door haar vriend Keith Hioco en zijn zakenpartner Rob Harmsen. 'Tien jaar na de oprichting van Eat Dust, en twee jaar na de start van Girls of Dust, wilden we eindelijk een winkel in België om onze klanten beter te leren kennen en ons universum rechtstreeks met hen te delen', zegt Aline, wanneer we haar ontmoeten in de shop. 'In onze boetiek vind je meer dan onze jeansbroeken en hemden. We verkopen ook lifestylespullen die we mooi vinden, van keramiek tot vinylplaten, en er zit ook een vegan koffiebar in onze boetiek voor extra sfeer en gezelligheid.'

Drie maanden werkte het trio intensief toe naar de opening van hun winkel. 'Keith richtte het mannendeel van de winkel in, ik focuste op de ronde, vrouwelijkere vormen in het interieur en bevriende meubelmakers staken mee de handen uit de mouwen. Zo werden de Japans geïnspireerde tafels van onze koffiebar gemaakt door een vriend die in Indonesië een meubelfabriek heeft. Op 13 maart ging de shop open. 's Avonds hebben we nog een soft openingsfeestje gegeven, maar de dag daarna moesten alle niet-essentiële winkels dicht voor onbepaalde tijd.' Stiekem was Aline best opgelucht dat ze even kon bekomen. 'Ik was zo moe van alle voorbereidingen dat ik niet wist wat ik van die lockdown moest vinden. (lacht) We hadden nog nooit een winkel gehad, dus we konden niet vergelijken. We merkten door de lockdown geen daling van onze omzet want we hadden nog nooit omzet gedraaid. Doordat we de huurprijs van het pand delen met de uitbaters van de koffiebar, hadden we ook geen al te hoge kosten. Tegelijk gaf de lockdown ons tijd om onze webshop te finetunen en die begon meteen goed te draaien. Achteraf gezien heb ik me nooit beklaagd dat we net op dat moment een winkel hebben geopend. Toen na een maand de koffiebar weer open mocht voor takeaway en mensen met een grote glimlach hun eerste cappuccino in weken bestelden, alsof ze een beker goud vroegen, voelden we dat het een goede beslissing was om onze shop te combineren met een koffiebar. Het zorgt voor een los en informeel komen en gaan.' Fans van de betere denimoutfit en moderne, kwaliteitsvolle werkmanskleding vinden intussen vlot hun weg naar de Antwerpse winkel, internationaal liggen Eat Dust en Girls of Dust in de juiste, hippe boetieks, de webshop draait op volle toeren en voor de Antwerpse koffiebar gingen Aline, Keith en Rob intussen een samenwerking aan met de Antwerpse koffiebar Caffènation, die in hun shop enkel plantaardige koffies en cakes serveert. 'Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze levensvisie en onze shop heeft ons op dat vlak veel zichtbaarheid gegeven. Mensen kennen het merk veel beter dan twee jaar geleden', zegt Aline.'Het doet dromen van een tweede winkel.' Maar al dat harde werk en de flexibiliteit die corona vroeg, hadden ook een keerzijde: tegen het einde van 2020 was Aline op. 'Ik reis normaal tweemaal per jaar naar New York en Parijs en ben ook jaarlijks in LA en Japan voor modeweken en modebeurzen. Ik ga erheen om te werken en tegelijk haal ik er altijd nieuwe energie uit. De Japanse mode blijft een grote inspiratiebron voor Girls of Dust, maar ook de vintageboetieks die ik in LA bezoek inspireren. Na een heel jaar zonder reizen, en gefrustreerd door de productie van onze collecties, die door corona vertraging opliep waardoor ook onze eigen winkel niet op schema zat, kreeg ik een heel kort lontje. Vrienden zagen dat ik in een donker gat dreigde te vallen en nodigden Keith en mij uit om in Bretagne Nieuwjaar met hen te vieren. Onderweg ernaartoe las ik een tof boek, Surrounded by Idiots, over hoe er vier types mensen bestaan en hoe je het best met elk type communiceert. Een soort zelfhulpboek. (lacht) Het deed mij vooral deugd om nog eens nieuwe input te krijgen, en na vier dagen wandelen en samenzijn met onze vrienden nam ik me voor om het voortaan niet meer zover te laten komen. Ik boek nu om de zes weken een minitrip met Keith. Dat betekent een nacht of twee logeren op een mooie plek dichtbij, zoals de Ardennen of Frankrijk, vaak in de natuur, zonder te werken.' Keith en Aline kennen elkaar al sinds ze 24 jaar geleden allebei aan de Antwerpse Modeacademie studeerden. Zij komt uit Brussel, hij uit Oostende, en in Antwerpen werden ze een koppel. Keith deed onder meer ervaring op bij Lee Jeans en Raf Simons voor hij samen met zakenpartner Rob denimlabel Eat Dust begon. Aline werkte twintig jaar freelance als ontwerpster. Een jaar voor ze Girls of Dust opstartte, werkte ze nog in Amsterdam voor Calvin Klein, als Europese artistiek directeur onder leiding van Raf Simons. 'Mijn vriend en ik werken pas sinds enkele jaren voortdurend met elkaar samen. Dat gaat super, het is fijn om elkaar te helpen en te inspireren. Maar het is soms moeilijk om die knop om te draaien en ook nog een koppel te zijn. Vandaar ook het belang van die minitrips. Straks reizen we voor het eerst in twee jaar tijd terug naar Portugal, waar onze collecties geproduceerd worden, om al onze fabrikanten te bezoeken. Al die coronaproof communicatie via e-mail heeft zijn grenzen en het is tijd dat we elkaar weer in het echt zien. Maar eerst heb ik een toffe ecolodge geboekt in de buurt van Porto, met een fantastisch uitzicht op de bergen, naast een boerderij met ezels en kippen.'