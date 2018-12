Zo kan je tweemaal Nieuwjaar op één dag vieren

Reiswebsite Holidayguru heeft onderzocht hoe je op verschillende plekken ter wereld twee keer het nieuwe jaar kan inluiden op één dag. Want ja, dat kan. En je hebt er zelfs geen tijdmachine voor nodig.

Je moet wel eerst naar de andere kant van de wereld vliegen, naar Nieuw-Zeeland om precies te zien. Nieuw-Zeeland is een van de eerste landen ter wereld dat het nieuwe jaar inluidt. Na een goed feest sta je op 1 januari om 2019 om 08.55 in het vliegtuig naar Rarotonga op de Cookeilanden. Deze eilandengroep ligt op slechts vier uur vliegen van Nieuw-Zeeland. Maar omdat het archipel aan de andere kan van de International Date Line ligt, is dit één van de laatste plekken waar oud en nieuw wordt gevierd. Dus als je in de middag van 31 december landt op het eiland heb je alle tijd om nog een keer een spetterend nieuwjaar te beleven.

Een reis terug in de tijd

Je kan ook een stuk minder ver gaan dan Nieuw-Zeeland, maar je moet alsnog even reizen. Neem het vliegtuig naar het Finse Enontekio en reis vanaf daar naar Karesuando. Het kleine dorpje ligt op de Zweeds-Finse grens, deels in Zweden en deels in Finland. Maar omdat het tijdsverschil tussen beide landen één uur is, kun je nadat de klok twaalf uur slaat de brug oversteken van Finland naar Zweden. Zo reis je dus terug in de tijd om nog een keer oud en nieuw te vieren.

Qua afstand is de optie Portugal-Spanje het minst ver reizen. Is oudejaarsavond in Scandinavië je iets te koud? Reis dan af naar het Spaanse dorpje Badajoz. Dit stadje ligt op de grens met Portugal. En misschien raad je het al? In Portugal is het een uur vroeger. Dus nadat je in Spanje je geliefdes een gelukkig nieuwjaar hebt gewenst, spring je in de taxi om een aantal kilometer verderop in Portugal nog eens de start van 2019 te vieren.