Covid-19 weerhield hen niet om de deuren te openen in 2020. Deze zeven nieuwe designadressen verdienen een voorkeursplaats op je citytrip-verlanglijst, zodra de coronamaatregelen versoepelen.

Murmures, Namen

Toen ze een aantal jaren geleden een fifties villa kochten in de bossen rond de Citadel van Namen, waren Mélanie en Vincent Toussaint meteen van plan om hun tuin met anderen te delen. Niet met een intussen mainstream geworden houten cabin, boomhut of een traditionele gite, wel met een spiegelende kubus die volledig opgaat in het landschap. Omdat het de omringende natuur weerspiegelt, lijkt het vakantiehuisje namelijk onzichtbaar. Het idee is uitgewerkt in samenwerking met het Naamse bureau Magic Architects. Binnenin beantwoordt het paviljoen aan alles wat je verwacht van een luxekamer voor twee: een kingsize bed met zicht op de boomkruinen en de achterliggende Maasvallei, een beschut terras, een ontspanningsruimte, een eetplaats, een luxueuze badkamer... Een goed verborgen tip als je binnenkort het centrum, de nieuwe kabelbaan, het kasteel of de Citadel van Namen en haar omringende natuur wil verkennen.murmuresnamur.beTien individuele badkuipen in edelhout, van elkaar gescheiden met dikke, denim gordijnen verbergen een sfeervol verlichte bar waar je op wasabi-erwten knabbelt en aan een uitzonderlijke sake of sencha nipt. Interieurarchitect Lionel Jadot toverde de kelders van het trendy Jam Hotel in Brussel om tot Atsukan, een Japanse badhuis of sento?. Hier kom je je niet gewoon wassen, wel ontspannen in gezelschap van je bubbel in een yukata of lichte kimono. Opgelet, dit is geen klassieke spa in een Japans jasje, eerder een speakeasy bar waar je ook een wellnesservaring kunt beleven. jamhotel.be/atsukanDe Engelse ontwerper Luke Edward Hall botvierde zijn guitig gevoel voor mismatch op een eerste horecaproject in Parijs. Hôtel Les Deux Gares vind je - heel toepasselijk - pal tussen Gare du Nord en Gare de l'Est in het 10e arrondissement in Parijs. Het hotel beschikt over 40 kleine kamers met drie vrolijke kleurenschema's. Elk voorzien van gestreepte hoofdborden, fluwelen fauteuils met franjes en betegelde badkamers die samen een decor vormen dat niet had misstaan in The Queen's Gambit. hoteldeuxgares.comHet Volkshaus is sinds 1925 een geliefd herkenningspunt in het Zwitserse Bazel. Een complex dat voor verschillende doeleinden werd gebruikt doorheen de jaren - brouwerij, restaurant, concert- en bierhal, maar ook als politiek, sociaal en cultureel centrum met vergaderzalen en kantoren - en daarom aanzien wordt als een 'stad in de stad'. Het kreeg sinds zijn ontstaan vele bouwkundige aanpassingen en toevoegingen, waardoor er nog weinig overbleef van de oorspronkelijke architectuur van Henri Baur. In de jaren '70 ontsnapte het zelfs nipt aan de sloop... Bijna een eeuw na haar oprichting start Volkshaus een nieuw verhaal met een 45 kamers tellend boetiekhotel ontworpen door lokale architectuurhelden Herzog & de Meuron. Negen jaar lang werkten ze aan de bijzonder geslaagde renovatie en herbestemming.volkshaus-basel.chEen gebouw dat harmonieert met zijn omgeving zonder op andere lokale gebouwen te lijken. Dat is wat de eigenaars van dit luxehotel en spacomplex in Zuid-Tirol van hun architect verwachtten. Peter Pichler creëerde daarom vier verschoven volumes die wel de schaal van de omliggende houten schuren respecteren, maar opvallen door hun bijzondere gevel. De gebogen vorm in zwartgeblakerd hout is geïnspireerd op de hooivork van de plaatselijke boeren van Maranza, een dorpje dat in de schaduw van de Dolomieten ligt.hotel-milla-montis.comHet vijfsterrenhotel The Berkeley is geen nieuwkomer in Knightsbridge, in tegenstelling tot deze bar ontworpen door Bryan O'Sullivan Studio. Blikvanger is de Snug waar je je in kleine kring kunt terugtrekken. De vrouwelijke gezichten in de muurschildering van de New Yorkse kunstenaar TM Davy verwijzen naar verdoken boudoirs waar vrouwen zich destijds terugtrokken om alcohol te drinken en plezier te maken zonder oordelende blikken te moeten trotseren. Dankzij een oproepknop in de Snug hoef je die vandaag ook niet te ondergaan. Geen betere plek om het einde van de pandemie in alle hevigheid te vieren.the-berkeley.co.ukDrie jaar geleden nodigde Guillaume Houzé, een telg uit de familie die de Galeries Lafayette bezit, de Parijse architect Franklin Azzi uit om na te denken voor een bestemming voor het dak van het befaamde warenhuis. Met haar 360° uitzicht over de lichtstad wou Houzé een restaurant met terras creëren. Het resultaat van hun samenwerking opende afgelopen najaar: een glazen paviljoen waar het visrestaurant Tortuga is gevestigd. Het interieur is getekend Pierre Marie die bekendstaat voor zijn extravagante, fantasievolle stijl.tortuga-paris.com