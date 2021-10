Friesland mocht zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa noemen. De Nederlandse provincie met zijn eigen taal, meer dan zeventig musea en bijzondere tradities zet ook dit jaar haar beste beentje voor op cultureel vlak.

1. Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery, Fries Museum

Topstukken uit de National Portrait Gallery in Londen zijn tot en met 9 januari 2022 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. Je ziet er schilderijen, foto's, beelden en tekeningen van beroemde schilders zoals Andy Warhol, Peter Paul Rubens, Lucian Freud en Anthony van Dyck. Zij schilderden portretten van historische figuren, kunstenaars, wetenschappers en andere beroemdheden waaronder William Shakespeare, Ed Sheeran, Amy Winehouse, Koningin Elizabeth I, Charles Darwin, Kate Moss, Anna Wintour en Mick Jagger. Je krijgt dankzij dit overzicht een goed beeld van de geschiedenis van de portretkunst door de eeuwen heen.

Nicholas Hilliard, Queen Elizabeth I, circa 1575 © National Portrait Gallery, Londen

2. Korea. Poort naar een rijk verleden, Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden

Het rijke cultuurverleden van Korea staat in de schijnwerpers in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. De Koreaanse elite had in het verleden tijd en geld genoeg om zich bezig te houden met kunst, luxeproducten en statussymbolen. Één van die statussymbolen was een lange pijp omdat er een bediende nodig was om die te kunnen roken. Ook hechtte de elite veel waarde aan schoonheid. Ze gebruikten mooie celadon doosjes om pigmenten en haaraccessoires in te bewaren. Ook zijn er muziekinstrumenten, wijnpotten, keramieken vazen en andere kunstobjecten te zien. De hedendaage Koreaane kunst wordt vertegenwoordigd door de drie kunstenaars Yee Sookyung, Juree Kim en Kyung-Jin Cho. De expo loopt van 16 oktober tot en met 4 september 2022.

Campagnebeeld. Fotografie & concept Anne Claire de Breij. Achtergrond © National Palace Museum of Korea

3. Dragers. Werkpaarden in beweging, Fries Scheepvaart Museum in Sneek

De Nederlandse fotografe Charlotte Dumas stelt in deze expo werkpaarden centraal. Ze fotografeert zelf werkpaarden en vergelijkt haar portretten met die van 19e-eeuwse kunstenaars als George Hendrik Breitner, Anton Mauve en Eugène Delacroix. Ook die portretten zijn te zien. De tentoonstelling toont hoe paarden in het verleden werden gebruikt voor transport, in de landbouw en de scheepvaart en tegenwoordig in de bosbouw in Scandinavië. De expo 'Werkpaarden in beweging' loopt tot en met 16 januari 2022.

Dragers. Werkpaarden in beweging. Fries Scheepvaart Museum © Visit Friesland

4.Even Goede Vrienden, Museum Dr8888 in Drachten

In de expositie 'Even goede vrienden' gaat het over samenwerkingen en vriendschappen in de kunstwereld. Er wordt gekeken hoe kunstenaars elkaar beïnvloeden en of dat invloed heeft op hun individuele kunstuitingen. Vriendschappen die aan bod komen zijn die binnen De Ploeg, Theo van Doesburg en de gebroeders Rinsema, kunstenaarscollectief Nachtboot én hedendaagse kunst van het Frank Mohr Instituut. De tentoonstelling is te zien van 15 oktober tot en met 9 januari 2022.

Even Goede Vrienden, collage Thijs Rinsema, zonder jaartal, collectie Museum Dr8888 © Visit Friesland

5. November, Festivalmaand in Leeuwarden

November is dé festivalmaand in Leeuwarden. Er gebeurt dan heel wat cultureels in de Friese hoofdstad. Op 10 november start het Noordelijk Film Festival waarin de nieuwste internationale films, documentaires en series vertoond worden. Het festival duurt vijf dagen. Het weekend van 19 november staat in het teken van het stadsfestival Explore the North. Op onverwachte plekjes in de stad word je getrakteerd op muziek, literatuur, theater en meer. Tijdens de Verhalenavond op 26 november kan je in heel Friesland in huiskamers, cafés, ziekenhuizen en andere plaatsen luisteren naar verhalen. Iedereen kan zich aanmelden als verteller. De feestelijkheden stoppen niet wanneer november voorbij is. Van 10 tot en met 27 december wordt Leeuwarden tijdens Decemberlicht prachtig verlicht met lichtbeelden.

Noordelijk Film Festival in Slieker, Leeuwarden © Visit Friesland

6. 11fountains wandelroutes

In elk van de elf steden van de Friese Elfstedentocht hebben topkunstenaars uit elf landen een fontein ontworpen. Dit internationale kunstproject was één van de initiatieven toen Friesland in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa was. In iedere stad is een wandelroute samengesteld waarbij je niet alleen langs de fontein, maar ook langs de andere bezienswaardigheden in de stadjes loopt.

11 Fountains in Franeker © Visit Friesland

7. In de lente van 2022: Arcadia

Op het maar liefst honderd dagen durend kunst- en cultuurprogramma Arcadia moet je nog even wachten. Het spektakel met exposities, installaties, voorstellingen en gesprekken gaat van start op 7 mei 2022. Oude tradities en nieuwe toekomstbeelden en de vraag hoe we een beter Friesland en Europa door kunnen geven aan toekomstige generaties staan centraal.

Lees ook: De mooiste plekjes in Friesland

1. Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery, Fries MuseumTopstukken uit de National Portrait Gallery in Londen zijn tot en met 9 januari 2022 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. Je ziet er schilderijen, foto's, beelden en tekeningen van beroemde schilders zoals Andy Warhol, Peter Paul Rubens, Lucian Freud en Anthony van Dyck. Zij schilderden portretten van historische figuren, kunstenaars, wetenschappers en andere beroemdheden waaronder William Shakespeare, Ed Sheeran, Amy Winehouse, Koningin Elizabeth I, Charles Darwin, Kate Moss, Anna Wintour en Mick Jagger. Je krijgt dankzij dit overzicht een goed beeld van de geschiedenis van de portretkunst door de eeuwen heen. 2. Korea. Poort naar een rijk verleden, Keramiekmuseum Princessehof in LeeuwardenHet rijke cultuurverleden van Korea staat in de schijnwerpers in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. De Koreaanse elite had in het verleden tijd en geld genoeg om zich bezig te houden met kunst, luxeproducten en statussymbolen. Één van die statussymbolen was een lange pijp omdat er een bediende nodig was om die te kunnen roken. Ook hechtte de elite veel waarde aan schoonheid. Ze gebruikten mooie celadon doosjes om pigmenten en haaraccessoires in te bewaren. Ook zijn er muziekinstrumenten, wijnpotten, keramieken vazen en andere kunstobjecten te zien. De hedendaage Koreaane kunst wordt vertegenwoordigd door de drie kunstenaars Yee Sookyung, Juree Kim en Kyung-Jin Cho. De expo loopt van 16 oktober tot en met 4 september 2022.3. Dragers. Werkpaarden in beweging, Fries Scheepvaart Museum in SneekDe Nederlandse fotografe Charlotte Dumas stelt in deze expo werkpaarden centraal. Ze fotografeert zelf werkpaarden en vergelijkt haar portretten met die van 19e-eeuwse kunstenaars als George Hendrik Breitner, Anton Mauve en Eugène Delacroix. Ook die portretten zijn te zien. De tentoonstelling toont hoe paarden in het verleden werden gebruikt voor transport, in de landbouw en de scheepvaart en tegenwoordig in de bosbouw in Scandinavië. De expo 'Werkpaarden in beweging' loopt tot en met 16 januari 2022. 4.Even Goede Vrienden, Museum Dr8888 in DrachtenIn de expositie 'Even goede vrienden' gaat het over samenwerkingen en vriendschappen in de kunstwereld. Er wordt gekeken hoe kunstenaars elkaar beïnvloeden en of dat invloed heeft op hun individuele kunstuitingen. Vriendschappen die aan bod komen zijn die binnen De Ploeg, Theo van Doesburg en de gebroeders Rinsema, kunstenaarscollectief Nachtboot én hedendaagse kunst van het Frank Mohr Instituut. De tentoonstelling is te zien van 15 oktober tot en met 9 januari 2022.5. November, Festivalmaand in LeeuwardenNovember is dé festivalmaand in Leeuwarden. Er gebeurt dan heel wat cultureels in de Friese hoofdstad. Op 10 november start het Noordelijk Film Festival waarin de nieuwste internationale films, documentaires en series vertoond worden. Het festival duurt vijf dagen. Het weekend van 19 november staat in het teken van het stadsfestival Explore the North. Op onverwachte plekjes in de stad word je getrakteerd op muziek, literatuur, theater en meer. Tijdens de Verhalenavond op 26 november kan je in heel Friesland in huiskamers, cafés, ziekenhuizen en andere plaatsen luisteren naar verhalen. Iedereen kan zich aanmelden als verteller. De feestelijkheden stoppen niet wanneer november voorbij is. Van 10 tot en met 27 december wordt Leeuwarden tijdens Decemberlicht prachtig verlicht met lichtbeelden. 6. 11fountains wandelroutesIn elk van de elf steden van de Friese Elfstedentocht hebben topkunstenaars uit elf landen een fontein ontworpen. Dit internationale kunstproject was één van de initiatieven toen Friesland in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa was. In iedere stad is een wandelroute samengesteld waarbij je niet alleen langs de fontein, maar ook langs de andere bezienswaardigheden in de stadjes loopt. 7. In de lente van 2022: ArcadiaOp het maar liefst honderd dagen durend kunst- en cultuurprogramma Arcadia moet je nog even wachten. Het spektakel met exposities, installaties, voorstellingen en gesprekken gaat van start op 7 mei 2022. Oude tradities en nieuwe toekomstbeelden en de vraag hoe we een beter Friesland en Europa door kunnen geven aan toekomstige generaties staan centraal.