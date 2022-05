Zeilen in Kroatië: hoppen van eiland naar eiland en slapen in een verlaten baai

Met een 6278 kilometer lange kustlijn en 1244 eilandjes is het geen wonder dat Kroatië al geruime tijd de populairste bestemming is voor een zeilvakantie.

Tegelijkertijd is het ook heel geliefd geworden voor allerlei andere soorten vaartuigen zoals familieboten, motorboten en jachten, catamarans, opblaasbare boten en zelfs zeekajaks. Hop van het ene naar het andere eiland in de Kornati-archipel, maak een tussenstop in een van de vele baaien en inhammen, bezoek de beroemde vuurtoren van Palagruza, het meest afgelegen Kroatische eiland en meer aan bij de schitterende Elaphiti-eilanden.

Kornati archipel © Getty Images

Al dertig jaar staat Kroatië bekend als een bestemming met een uitstekende infrastructuur voor schippers. Langs de kust liggen meer dan 60 jachthavens en daarnaast zogenaamde seizoenshavens op afgelegen eilandjes en in baaien, die allemaal faciliteiten voor zeilers hebben. Bijna overal langs de kust kan je terecht in veilige havens en gemakkelijk een passend vaartuig huren als je zelf geen boot hebt – indien gewenst met bemanning.

Mljet © Getty Images

Maar verreweg de belangrijkste reden voor een zeilvakantie in Kroatië is de natuurlijke schoonheid. Kroatië telt precies 1244 eilanden, eilandjes en rotsen, maar wat ze bijzonder maakt is niet hun aantal, maar het feit dat ze talloze kleine en grote baaien, stranden, grotten en kliffen bezitten. Deze natuurlijke plaatsen zijn nauw verweven met charmante kustplaatsjes. Vijf Kroatische nationale parken liggen aan de kust, waarvan drie typische mariene parken (Brijuni, Kornati en Mljet), één bergachtig (Paklenica), en één marien-fluviaal (Krka). Om hun schoonheid te ervaren hoef je alleen maar de zeilen de juiste kant op te richten.

Geschiedenis, zeemanschap en werelderfgoed

De sporen van bewoning aan de Kroatische kust gaan terug tot de neolithische periode. De kust is vanaf die tijd via de Oudheid en de Middeleeuwen tot nu ononderbroken bewoond geweest. Overblijfselen uit alle perioden van de westerse beschaving zijn in Kroatië te vinden, en veel van deze goed bewaarde culturele monumenten kunnen vanaf zee worden bezocht. Je zal dan de huidige manier van leven aan de Kroatische kust, waarin zeilen een vitale rol speelt, beter begrijpen.

Osor © Getty Images

Zeemanschap in Kroatië is net zo oud als het leven in deze streken. De moderne zeiler kan genieten van talloze activiteiten die aan de Kroatische kust worden aangeboden, en ook een bezoek brengen aan de vele UNESCO-werelderfgoedlocaties en culturele monumenten.

Een van de belangrijkste redenen waarom je zorgeloos kan zeilen in Kroatië is de kwaliteit van de nautische infrastructuur. De Kroatische jachthavens bieden niet alleen een veilige en goede ligplaats voor een groot aantal bezoekers, maar liggen tegelijk bij stadjes die het hun gasten naar de zin willen maken. Als je eenmaal bent aangemeerd, kan je er zeker van zijn dat je boot veilig is en dat je gewoon kan genieten. Behalve jachthavens heeft elke kustplaats of dorp wel een aanlegplaats, wat Kroatië in zekere zin tot de grootste jachthaven ter wereld maakt.

Land ahoi in Istrië

Istrië staat bekend om zijn pittoreske stadjes en de vele wijn- en olijfoliewegen. De regio kent overal aanlegplaatsen, zoals Kanegra in het noorden, Kaap Kamenjak ten zuiden van de westkust en de prachtige baai van Tunarica en de kliffen van Brseč in het oosten.

Rovinj © Getty Images

Rovinj: het perfecte begin van een nautische reis

De ACI jachthaven van Rovinj wordt tegen de wind beschermd door het eilandje Sveta Katarina. Vanuit dit charmante stadje met zijn middeleeuwse architectuur kan je een bezoek brengen aan de Brijuni-archipel, het enige nationale park in Istrië, op slechts twaalf zeemijl afstand van Rovinj.

Historisch Pula

Pula is zeker ook een bezoek waard. De regio heeft uitstekend bewaard gebleven oude Romeinse gebouwen, waaronder een van de beroemdste amfitheaters uit de eerste eeuw. Het is een van de meest intacte amfitheaters uit de Oudheid en het wordt tegenwoordig in de zomer gebruikt voor filmfestivals en diverse culturele evenementen.

Pula © Getty Images

Uitstekende marina’s in Kvarner

Vanuit Istrië bereik je gemakkelijk de regio Kvarner. Van Opatija in het noorden tot Karlobag in het zuiden zijn er uitstekende jachthavens aan de kust en op de omliggende eilanden. Een van de mooiste eilanden daar is Krk en vooral het levendige zuidelijke deel waar je een enorme bloemen- en plantenpracht vindt.

Door een krachtige noordenwind is het noorden van Krk en sommige andere eilanden in deze regio vrijwel verlaten, hoewel deze wind juist ideaal is voor windsurfers. Vanaf de zuidkust van Krk kunnen bootliefhebbers gemakkelijk naar Rab varen, waar ze de middeleeuwse stad kunnen bezoeken, of naar Cres, waar je een vredig en rustig gebied vindt om tijd in de natuur door te brengen.

Goli Otek © Getty Images

De volgende halte is Lošinj met zijn haven Mali Lošinj. Deze regio heeft prachtige baaien om in te zwemmen en bezoekers kunnen zelfs een glimp opvangen van de dolfijnen die in de buurt zwemmen. Ben je op zoek naar een avontuur? Dan kan je kiezen voor de ongewone nautische route die je naar de twee eilanden Grgur en Goli Otok brengt die lange tijd dienstdeden als gevangenissen.

De Kvarner regio is beroemd om zijn specifieke eno-gastronomische aanbod. Tijdens een bezoek aan dit deel van Kroatië mag je de smaak van de beroemde Žlahtina wijn uit Vrbnik en de bekende Kvarner scampi dan ook niet missen.

De keizerlijke stad Split

Een hoogtepunt langs de Kroatische Adriatische Zee is de regio rond Split. Je kan er varen tussen de eilanden Drvenik Veli en Mali, Šolta, Brač, Hvar, Šćedro, Vis en Biševo. Elk eiland heeft zijn eigen kenmerken en eigenaardigheden. Deze Midden-Dalmatische archipel biedt volop vermaak, heerlijk eten en voor schippers zijn er prachtige aanlegplaatsen.

Split © Getty Images

In de stad Split worden veel culturele activiteiten georganiseerd en kan je onderduiken in een altijd druk nachtleven. Overdag kan je het historische centrum bezoeken. Het paleis van de Romeinse keizer Diocletianus werd door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed omdat het een belangrijk monument uit de late oudheid is.

Een ‘must visit’ is het zonnige eiland Hvar. De mooie haven is het centrum van de nautische evenementen, maar er zijn ook andere aanlegplaatsen voor Hvar en een ACI jachthaven op het eiland Sv. Klement.

Op het eiland Vis liggen grotten zoals Medviđa Špilja en Stiniva Cove, terwijl je in de buurt op het eiland Biševo de Modra Špilja (Blauwe Grot) vindt en op het eiland Ravnik de Zelena Špilja (Groene Grot), die beiden turkoois water en een rijke geschiedenis te bieden hebben.

Overnachten in een onbewoonde baai

Nergens ervaar je de schoonheid van de Adriatische Kust beter dan wanneer je de nacht doorbrengt in een van de vele onbewoonde baaitjes op de Kroatische eilanden. Leg je boot voor anker op dezelfde plaatsen waar duizenden jaren geleden Illyrische schepen en Romeinse galeien hun boten vastmaakten en geniet van de fraaie omgeving op een van die zeldzame plekjes aan de Middellandse Zee die nog onaangetast zijn door de beschaving.

Hvar © Getty Images

De beschutte baaien zijn tegenwoordig uitgerust met meerboeien, die je een goede nachtrust garanderen, terwijl ze tegelijk de zeebodem beschermen en veel goedkoper zijn dan een haven. Deze oplossing is ideaal wanneer het weer het nodig maakt veilig aan te meren, maar je liever niet wil overnachten in een haven waar je de harmonie en schoonheid die alleen te vinden zijn is in de ongerepte natuur, moet missen. Om te ervaren hoe het is om wakker te worden zonder andere toeristen, te zwemmen in kristalhelder water zonder omstanders en in alle rust de sterrenhemel te kunnen observeren, hoef je alleen maar wat verder weg te varen van de populairste ankerplaatsen en routes.

Veel meer informatie over Kroatië vind je op de website van de Kroatische Toeristische Dienst.