Zeekoorts: 4 knusse campings aan de kust

Voor kampeerders die nét dat tikkeltje extra zoeken: 4 unieke logeeradressen op maximaal een halfuur rijden van Knokke-Heist.

Op het strand

Wat? Strandweelde

Verblijf? Of je een overnachting in deze strandhuisjes technisch gezien nog kamperen kunt noemen, laten we in het midden. Op dit logeeradres voor maximaal zes personen in het Zeeuwse Nieuwvliet slaap je letterlijk op het strand. De huisjes zijn ingericht met een vaatwasser, magnetron, badkamer en tv, én ze tellen twee terrassen: een met duinzicht, en een met zicht op het strand.

Prijs? Vanaf 260 euro per nacht.

Extra? Via een app kun je ontbijt en andere producten bestellen die de volgende ochtend aan je deur worden geleverd.

Waar? Baanstpoldersedijk 1, Nieuwvliet, strandweelde.nl

In een doolhof

Wat? Maisterplan

Verblijf? Meer dan twintig jaar geleden kon je in de Damse polders tijdens de zomermaanden gaan verdwalen in een maisdoolhof, vier jaar geleden bliezen nieuwe uitbaters Janne Vanderyse en Maxime Vermetten het initiatief nieuw leven in. Voor het derde jaar op rij kun je er bovendien tot en met september kamperen in een glampingtent of cabin. Hout voor een nachtelijk kampvuur wordt door de uitbaters voorzien.

Prijs? Vanaf 109 euro per nacht.

Extra? Ontbijt (10 euro voor kinderen, 14 euro voor volwassenen) kun je apart bestellen, of sluit aan bij een van hun barbecues (15/27 euro).

Waar? Zuiddijk 14, Damme, maisterplan.be

Op een vlot

Wat? Vlotkamp

Verblijf? Eerder zorgden Tobias Knockaert en Kika Merlin met Boomkamp al voor originele overnachtingen in een boomhut, in 2021 openden ze een nieuw initiatief waarbij je kunt logeren op de plas van Domein Polderwind in Zuienkerke. Met een kano peddel je richting je slaapplek te midden van het water. Praktisch om te weten: aan de oever bevindt zich het sanitair blok, maar aan je tent vind je ook een ecologisch minitoilet terug.

Prijs? Vanaf 135 euro per nacht.

Extra? In het nabijgelegen hotel Polderwind schuif je aan bij het ontbijtbuffet voor 22 euro. Ook ’s avonds kun je er terecht voor een drankje in de bar.

Waar? Polderwind 4, Zuienkerke, vlotkamp.be

In de velden

Wat? Nômad Knokke

Verblijf? Boek een ‘glampingvilla’ voor vijf personen met eigen keuken en badkamer, of trek je terug in een van de kleinere glampingtenten met koelkast en een Nespressomachine. Bij deze laatste tenten houd je best rekening met een gedeeld sanitair. De camping bevindt zich op een steenworp van het centrum van Knokke-Heist en op fietsafstand van het strand.

Prijs? Vanaf 75 euro per nacht.

Extra? Ontbijt kun je optioneel bijboeken voor 11 euro per persoon.

Waar? Natiënlaan 72, Knokke, nomadknokke.be