Wrak van legendarisch vliegdekschip USS Hornet uit WOII gevonden

Het scheepswrak, dat deelnam aan de beslissende zeeslagen tussen de Verenigde Staten en Japan, ligt op een diepte van 5.400 meter op de zeebodem. Dat deelde het zoekteam lokale tijd mee. De zoektocht werd gefinancierd door wijlen Paul Allen, die samen met Bill Gates Microsoft in 1975 oprichtte.

Het vliegdekschip was in oktober 1942 gezonken tijdens de Zeeslag om de Santa Cruz-eilanden, die deel uitmaken van de Salomonseilanden ten oosten van Nieuw-Guinea. Het schip raakte na een reeks aanvallen van Japanse duikbommenwerpers en kamikazes zwaar beschadigd en moest geëvacueerd worden. Uiteindelijk werd het lot van het vliegdekschip bezegeld door vier torpedo's van Japanse torpedobootjagers.

Het zoekteam had naar eigen zeggen de locatie van het wrak eind januari met hun schip Petrel en de analyse van data uit het marine-archief kunnen bepalen. Ze wilden de Hornet absoluut vinden, omdat 'het legendarische vliegdekschip geschiedenis heeft geschreven en heeft deelgenomen aan beslissende momenten in zeeslagen in de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog', verklaarde expeditieleider Robert Kraft.

Daartoe behoorde ook de Doolittle Raid, de verrassingsaanval van de Amerikaanse luchtmacht op Japan in april 1942 als antwoord op het bombardement van Pearl Harbor, die de oorlog van het Japanse keizerrijk tegen de VS inluidde. Zestien bommenwerpers vertrokken vanop het dek van de USS Hornet richting Japanse eilanden. De Hornet werd ook ingezet tijdens de Slag bij Midway in juni 1942, waarbij de Japanse vloot een verpletterende nederlaag werd toegediend die algemeen als een keerpunt in de oorlog in de Stille Oceaan werd beschouwd.

De onderzoekers van de door Allen geleide zoekexpedities hadden vorig jaar al op ongeveer 800 kilometer voor de kust van Australië het wrak van het vliegdekschip USS Lexington gevonden. Allen heeft de laatste vondst niet meer kunnen meemaken: hij stierf in oktober 2018 op 65-jarige leeftijd.