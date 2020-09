Vakantiegangers moeten het komend wintersportseizoen in Oostenrijk zonder après-ski-feesten doen.

'Skiplezier ja, maar zonder après-ski', zei bondskanselier Sebastian Kurz, die nieuwe maatregelen aankondigde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Kurz benadrukte dat toeristen nog gewoon kunnen skiën en naar restaurants kunnen gaan. Wel moeten klanten in horecazaken zittend eten en drinken. Daarnaast moeten cafés en restaurants in sommige regio's al om 22.00 uur de deuren sluiten.

In kabelbanen moet voldoende afstand worden gehouden en zijn mondmaskers verplicht. Skischolen mogen maximaal 10 leerlingen per groep hebben, aldus minister van Toerisme Elisabeth Köstinger.

In Oostenrijkse skigebieden raakten tijdens het vorige wintersportseizoen veel buitenlanders besmet met het virus. Critici verwijten de autoriteiten te traag te hebben opgetreden.

