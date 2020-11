Het is onmogelijk dat de skigebieden in Frankrijk tijdens de kerstvakantie open zullen zijn voor skiliefhebbers. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd.

De Franse regering kondigde een reeks versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Dat de skigebieden in Frankrijk voor de kerstvakantie zouden opengaan, acht Macron echter onmogelijk.

'De regering is overleg gestart met de lokale functionarissen en met de uitbaters van de skigebieden. Het lijkt mij echter onmogelijk om een opening voor de feestdagen voor te stellen', zei de Franse president. Macron hoopt wel op een heropening in januari, 'in goede omstandigheden'.

Draconische maatregelen

In de Duitse regio Beieren kan er deze kerstvakantie niet geskied worden. Alle stations in deze regio in het zuidoosten van Duitsland blijven gesloten om een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te verhinderen. Dat verklaarde de Beierse minister-president Markus Söder dinsdagmiddag. Hij roept andere skigebieden in Europa op om dezelfde draconische maatregelen te nemen.

De jongste dagen regende het al negatieve adviezen om met kerst te gaan skiën, onder meer ook van de Belgische premier Alexander De Croo. De Italiaanse premier Conte riep zijn landgenoten dinsdag eveneens op om niet op wintersport te gaan. Hij overlegt ook met Frankrijk en Duitsland over 'een gemeenschappelijk Europees protocol', al wil Oostenrijk daar niet van weten.

