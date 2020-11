De Europese skicentra gaan dicht voor het publiek deze winter, als het afhangt van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Maar ze is niet erg optimistisch dat dit zal lukken.

'Het skiseizoen komt eraan', zei Merkel aan parlementsleden in Berlijn. Ze benadrukte daarbij dat alle niet-essentiële reizen en contacten vermeden moeten worden, nu Duitsland en vele andere Europese landen moeite hebben om de tweede coronagolf te bedwingen.

'We zullen een stemming proberen te krijgen over het sluiten van alle skigebieden. Jammer genoeg, als je de verklaringen hoort vanuit Oostenrijk, lijkt het er niet op dat dat makkelijk zal gaan. Maar we zullen het opnieuw proberen', zei Merkel.

In Beieren kan er deze kerstvakantie alvast niet geskied worden. Alle stations in deze regio in het zuidoosten van Duitsland blijven gesloten om een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te verhinderen.

'We kunnen onze kerstvakantie simpelweg niet op de klassieke manier doorbrengen', verklaarde de Beierse minister-president Markus Söder. Hij roept andere skigebieden in Europa op om dezelfde draconische maatregelen te nemen.

In Beieren komen vooral Duitsers op skivakantie, maar ook toeristen uit andere landen.

Tweede Ischgl vermijden

De jongste dagen regende het al negatieve adviezen om met kerst te gaan skiën, onder meer ook van de Belgische premier Alexander De Croo. De Italiaanse premier Conte riep zijn landgenoten eveneens op om niet op wintersport te gaan. Hij overlegt ook met Frankrijk en Duitsland over 'een gemeenschappelijk Europees protocol', al wil Oostenrijk daar niet van weten.

De Beierse minister-president waarschuwde de Duitsers alvast dat - als ze toch naar Oostenrijk zouden gaan skiën - ze nadien tien dagen in quarantaine moeten. In Oostenrijk woedt het coronavirus momenteel hevig. 'We moeten een tweede Ischgl vermijden', zei Söder.

In dat Oostenrijkse skioord zouden dit voorjaar heel wat Europese toeristen besmet zijn geraakt door het toen nog onbekende coronavirus, en vaak zonder het te beseffen hebben ze op die manier de verspreiding in Europa in de hand gewerkt.

