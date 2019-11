Een plan om twee skiresorts in Oostenrijk met elkaar te verbinden door de gletsjer tussen de resorts te ontwikkelen, heeft protest van de bevolking uitgelokt en een petitie waarop al meer dan 106.000 handtekeningen staan.

Het project maakt de spanningen duidelijk tussen de toerisme-industrie, die belangrijk is voor het Alpengebied, en de bevolking die zich steeds meer zorgen maakt over de bedreiging van gletsjers door de klimaatverandering en de industrie.

Het project zou de resorts van het Öztal en het Pitztal in Tirol met elkaar verbinden door op een gletsjer 64 hectare aan skipistes aan te leggen, een tunnel van 600 meter te graven, verscheidene kabelbanen te bouwen en in het landschap in te grijpen om een bergkam 36 meter te verlagen.

Kwetsbaar ecosysteem

De petitie, die steun heeft van WWF (World Wildlife Fund) en de 570.000 leden tellende Oostenrijkse Alpenvereniging, wijst erop dat gletsjers kwetsbare ecosystemen zijn en een belangrijke bron van drinkwater. 'Gezien de snelle smelting de voorbije decennia moet de bescherming van onaangeroerde gletsjergebieden een prioriteit zijn', zo staat in de petitie gericht tot de regering van de deelstaat Tirol.

De autoriteiten zijn bezig met een onderzoek naar de milieu-impact van het project.

Plaatselijk voorstanders ervan hebben met een eigen petitie gereageerd. Een platform van jonge ondernemers in de toerismesector voerden in een brief aan de regering van Tirol aan dat hun industrie de economische ruggengraat van de regio is en dat 'de ontwikkeling van de kabelbaaninfrastructuur op de gletsjer nauw samenhangt met de ontwikkeling van de hele regio'.