De Italiaanse regering gaat alle skistations in het land sluiten.

Op die manier hoopt de regering de verspreiding van het nieuwe coronavirus in het noorden van het land onder controle te krijgen. De maatregel gaat in vanaf dinsdag 10 maart, meldt minister van Binnenlandse Zaken Francesco Boccia.

Het aantal mensen dat in Italië besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus is maandag weer fors opgelopen, van 7.375 naar 9.172. Er werden ook 97 nieuwe sterfgevallen geteld, waardoor in totaal al 463 mensen in Italië gestorven zijn aan Covid-19. Het hoofd van de civiele beschermingsdienst meldt dat er ook wel al 724 patiënten volledig zijn hersteld.

Vooral Noord-Italië is zwaar getroffen, met 5.469 gevallen in Lombardije, 1.386 in Emilia-Romagna en 744 in Veneto.

