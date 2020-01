Het Italiaanse Pejo 3000 wil het eerste plasticvrije skioord in Europa worden. De beslissing komt er na de ontdekking eerder dit jaar dat een nabije gletsjer vervuild is met microplastics.

Plastic flesjes, bestek, borden, rietjes en zakjes zijn niet langer toegelaten op de pistes in Pejo 3000, een klein skioord in Trentino. Ook in de horecagelegenheden zal geen wegwerpplastic meer gebruikt worden. Doorheen het skigebied komen ook informatieborden om bewustzijn onder de skiërs te creëren.

Microplastics

Aanleiding voor de beslissing is een onderzoek naar de nabijgelegen Forni-gletjer in april. Een team van verschillende Italiaanse universiteiten ontdekte dat de gletsjer vervuild is met 131 tot 162 miljoen stukjes plastic.

De microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter in doorsnede en kunnen in de natuur terechtkomen door de afbraak van zwerfvuil. Waarschijnlijk kwamen ze door de wind op de gletsjer terecht.

'Ze komen uiteindelijk terug in de vorm van milieu- en gezondheidsschade', zegt glacioloog Christian Casarotto in de lokale krant l'Adige. 'Er is dringend nood aan projecten die het gebruik van plastic aan banden leggen. En die moeten overal in de Alpen uitgerold worden.'