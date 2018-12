Het ijshotel in Zweden is weer geopend

In 1989 was het hotel in Jukkasjärvi het eerste ijshotel ter wereld en is tegelijk het grootste. Ondertussen werd het voor de 29e keer gebouwd van 2.500 ijsblokken uit de Torne rivier die ernaast loopt. Ieder jaar wordt een aantal kunstenaars uit de hele wereld uitgekozen om het hotel te ontwerpen. Telkens is het een verrassing hoe het hotel eruit komt te zien.

Sinds 2016 staat er in Jukkasjärvi een Icehotel 365, een ijshotel dat het hele jaar door blijft staan. In de kamers - negen luxesuites en elf kunstsuites - en in de bar heerst een constante temperatuur van vijf graden Celsius beneden nul. Het gebouw wordt gekoeld door middel van zonnepanelen waardoor het milieuvriendelijk en duurzaam is.

Het jaarlijks terugkerende hotel staat er maar een paar maanden. Het opent in december en sluit in april wanneer de dooi begint. Dankzij de ligging op tweehonderd kilometer ten noorden van de poolcirkel, is het in Jukkasjärvi in de zomer vijftig dagen lang voortdurend licht. In de winter is het dan een groot deel van de dag donker, maar je kan er dan wel genieten van het noorderlicht. Verder kan je er tochten in een honden- of rendierslede maken, je kan er skiën, langlaufen, suppen en een duik in het steenkoude water nemen.