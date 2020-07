Nadat de Sinksenfoor deze zomer afgelast werd door de coronamaatregelen, geeft burgemeester Bart De Wever groen licht voor een wintereditie tussen 21 november en 13 december op Spoor Oost.

Foorkramers van de Pinkstereditie, mogen er deze winter hun kraam of attractie uitbaten. De drie weken en vier weekends durende kermis wordt meteen ook de aftrap van het jaarlijkse stadsfestival Winter in Antwerpen.

Goed nieuws voor de sector, voor wie 2020 een erg zwaar jaar is. "We hebben zeven maanden stilgelegen, zonder inkomsten en met doorlopende kosten", vertelt Jean-François Vlasselaerts, woordvoerder van de foorkramers. Toch zijn er niet veel kramen voor wie de crisis het definitieve einde betekende: "Wij zijn een heel hechte gemeenschap: wie het moeilijk heeft, krijgt hulp".

Ook de burgemeester uitte zijn blijdschap: "Met uitzondering van 1940 was er in Antwerpen zo goed als elk jaar een Sinksenfoor in de twintigste eeuw. Al zal de foor nu niet met Sinksen doorgaan." Zo'n 80 procent van de geplande foorkramers zou geïnteresseerd zijn. Ze krijgen bovendien 80 procent korting op het standgeld voor de wintereditie en 20 procent voor de zomereditie in 2021.

Kleinere foren kunnen deze zomer wel doorgaan, maar voor de Sinksenfoor kwam die toelating te laat. Hoe de wintereditie er zal gaan uitzien, wordt nog uitgewerkt. Er zullen veiligheidsmaatregelen gelden en ook de evolutie van het virus en een mogelijke tweede besmettingsgolf worden in acht genomen.

