Winter in Tsjechië: skiën, langlaufen, wandelen en wellness

Ook in Tsjechië gelden reisvoorwaarden. Over de actuele regels lees je op de website van de Federale Overheid.

Wintersport

De Tsjechische bergen bieden in de winter volop plezier voor wintersportliefhebbers. Begin december openen de skigebieden hun liften en zijn de pistes skiklaar. De grootste skigebieden van Tsjechië liggen in het noorden en westen van Bohemen, in het Reuzengebergte en Ertsgebergte. De skigebieden in Tsjechië zijn weliswaar niet zo uitgebreid als in de Alpenlanden, maar juist daarom een ideale bestemming voor families en beginners. De glooiende afdalingen zijn zeer geschikt om de eerste skikilometers te maken en bochten te leren. Voor de ervaren skiër zijn er uitdagende pistes, snowparks met hindernissen en slalombanen met tijdsmeting.

Winterwandelen

Knerpende sneeuw onder je schoenen, de geur van dennenbomen en stilte. Tsjechië is een ideale bestemming voor een verfrissende winterwandeling. Overal in het land vind je goed bewegwijzerde wandelpaden langs de mooiste uitkijkpunten.

Thermale kuuroorden

Opwarmen tijdens een koude winterdag kan perfect bij een spa of wellness. Tsjechië heeft meer dan 30 kuuroorden waar je je kunt onderdompelen in mineraalrijk water dat een heilzaam effect heeft op het lichaam. Het bronwater bevat elementen zoals calcium, natrium of ijzer die goed zijn voor je gezondheid. In diverse spahotels kun je genieten van verschillende wellness-procedures en medische behandelingen, zoals een Co2 bad of een modderwrap.







Tsjechië © GF Winterwandelen in Hrubá Skála in Boheems Paradijs. Hrubá Skála is een van de beroemdste rotssteden in Tsjechië. Je ziet er indrukwekkende zandstenen rotsen die tot 55 meter hoog reiken. Vanaf kasteel Hrubá Skála loopt een wandelpad naar kasteel Vald¨tejn. Onderwerg passeer je de majestueze rotspartijen en word je beloond met schitterende vergezichten.







Mumlava © Getty Images Winterwandelen bij de Mumlava waterval in het Reuzengebergte De Mumlava rivier creëert nabij Harrachov een waterval van 10 meter hoog. Deze waterval verandert in de winter in een enorme ijspilaar.







Cerné Jezero © Getty Imagez Winterwandelen bij het gletsjermeer Cerné Jezero in het Nationale Park Boheems Woud Het Boheemse Woud grenst aan Duitsland en staat bekend als het 'Groene Dak van Europa'. In de winter ligt dit dak bedekt onder een dikke laag sneeuw en vormen de paden de ideale omgeving voor langlaufen of een sneeuwtocht. Een aanrader is de wandeling langs het meer Cerné Jezero, vlakbij het skigebied Spicák. De route loopt door prachtige dennenbossen en voert richting de waterval Bílá str¸.







Tsjechië © Czech Tourism Skiën in Klinovec Dit skigebied ligt op de grens met Duitsland en heeft 30 kilometer aan afdalingen. Klínovec is verbonden met het Duitse skigebied Fichtelberg en biedt een gezamenlijke skipas.







Lipno (Getty) © Getty Images Skiën in Lipno Lipno is een gezellig familieskigebied met veel blauwe pistes, een boomkroonpad, animatieteam en een van de beste skischolen in het land. Lipno ligt aan het Lipnomeer waar je in de winter geregeld kan schaatsen.







Tsjechië © Kralovehradeckykraj Skiën in Harrachova Harrachova is een skiresort in het westen van het Reuzengebergte en heeft bijna 8 kilometer aan pistes. Harrachov is een aangenaam skidorp met een ruim aanbod aan accommodaties, restaurants en winteractiviteiten.







Tsjechië © CzechTourism Skiën in ¦pindleruv Mlýn Dit skigebied is voor de zesde keer op rij benoemd tot 'Best Skiresort of the Czech Republic'.







Tsjechië © Marek Podhora Skiën in Cerna Hora Cerná Hora - Pec is het grootste skigebied van Tsjechië met 50 kilometer aan afdalingen en evenveel liften. Het bestaat uit zes skigebieden die met elkaar verbonden zijn via pistes, liften en bussen.







Tsjechië © Jan Konopisky Wellness in Karlovy Vary In Karlovy Vary vind je een van de grootste concentraties van warmwaterbronnen in Europa. Karlovy Vary is het grootste Tsjechische kuuroord en tevens een van de oudste.







Tsjechië (Getty) © Getty Images Wellness in Marianske Lazne Dit kuuroord ontwikkelde zich in de negentiende eeuw en behoort tot de West-Boheemse spadriehoek (Karlovy Vary en Franti¨kovy Lázne zijn de andere twee kuuroorden). Mariánské Lázne ligt in een bosrijke omgeving waar je schitterend kunt wandelen.







Tsjechië (Getty) © Getty Images Wellness inTrebon Het stadje Trebon wordt omgeven door eindeloze vijvers. De spa is gespecialiseerd in het gebruik van natuurlijk geneeskrachtig veen. Het materiaal wordt gebruikt voor therapeutische doeleinden en heeft gunstige effecten op de huid en het immuunsysteem.







Tsjechië (Getty) © Getty Images Wellness in Jáchymov In het Ertsgebergte ligt Jáchymov, de oudste radon spa ter wereld. De buitengewone energetische werking van het met radon verrijkte water wordt gebruikt om botten en gewrichten te behandelen. De spa ligt op een hoogte van 673 meter en is hiermee één van de hoogstgelegen kuuroorden in Tsjechië.