Wildzwemmen bij de buren: zes paradijselijke zwemplekken in Europa

In het zuidwesten van Sicilië ligt het prachtige natuurpark Riserva Naturale Cavagrande del Cassibile, met daarin de zogenaamde Laghetti di Avola ('de Avola-baden'): kleine, natuurlijke poelen uitgesneden in witte steen. Je moet er wel iets voor over hebben, want het pad naar de vijvers is ongeveer anderhalve kilometer lang en op sommige plaatsen behoorlijk stijl. Het is het waard: de mooie wandeling voert je langs oosterse bananenbomen en heerlijk geurende oleanders.