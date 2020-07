Châteauneuf du Pape, Gigondas, Beaumes de Venise... De wijnen van de Vaucluse zijn wereldberoemd. Je kunt ze uiteraard proeven op de wijnboerderijen en in de wijnkelders, maar ook op de terrasjes en aan tafel, in volkscafés en sterrenrestaurants. Maar wist je dat er ook andere, originele manieren zijn om de wijngaarden te verkennen?

Verblijf in een wijnvat

Zoals de beste wijn, breng je de nacht door in een houten wijnvat. Een absoluut uniek wijngaardavontuur! Deze geweldige chambre d'hôtes onder een grote boom, te midden van de olijfbomen en droge grond, is een perfecte plek om te cocoonen. Beeld je even in dat je rustig zit te chillen op het terras met uitzicht op de wijngaarden en de bergtoppen Dentelles de Montmirail, met een glaasje uitstekende wijn van het domein in de hand, terwijl de zon langzaam ondergaat...

Laat je verwonderen door hedendaagse kunst op een wijngoed

© G.F.

Welkom in een 'wine resort', waar wijn, accommodatie en hedendaagse kunst hand in hand gaan. Het Domaine de Peyre in de Luberon strekt zich uit over twintig hectare wijngaarden in terrasbouw en een tiental hectare bos, olijfgaarden en typische garrigue. Langs de weg, voor de gevel en op de binnenplaats zijn kunstwerken tentoongesteld: een nijlpaard zit verscholen achter een olijfboom, een monumentale spin ligt te zonnebaden, terwijl een kunstgalerij een deel van de rechtervleugel heeft ingepalmd. Je kan verblijven in een van de vijf luxeappartementen in het hartje van een wijngoed dat blaakt in de zon.

Maak een uitje op een e-bike doorheen 5 wijnstreken van de Ventoux

Op een e-bike kun je 5 legendarische wijnstreken in de Vaucluse verkennen. In het gezelschap van een wijnboer ontdek je de rijkdom van deze gronden, waar de overheerlijke wijn 'Les 5 Terroirs' zijn oorsprong vindt. Een rustige tocht tussen de wijnranken met schitterende uitzichten op de Ventoux. Je komt weer op adem bij een glaasje van deze godendrank, die je kunt degusteren in combinatie met zorgvuldig geselecteerde gerechten. Ter info: wijnkelder TerraVentoux viert de Belgische nationale feestdag op 21 juli in Caveau Villes-sur-Auzon. Op het programma: typisch Belgische gerechten, ijsjes en wafels met uiteraard de niet te missen Belgische frieten! Een reden te meer om de Belgische friet door Unesco te laten erkennen als Werelderfgoed!

Fiets door de Côtes du Rhône

© G.F.

Je volgt de gloednieuwe route die tussen de Vaucluse en de Drôme Provençale slingert. De Tour des Côtes du Rhône, die aansluit op de bekende Via Rhôna en het groene traject 'Via Venaissia' volgt, biedt fietsliefhebbers en levensgenieters een unieke ervaring. De route gidst je door het massief Dentelles de Montmirail, de Piémont Nord du Ventoux, hooggelegen dorpjes en hun kastelen, waaraan de wijnstreek haar bekendheid te danken heeft. Verderop fiets je ook langs olijfgaarden, lavendelvelden en truffeleiken! En na de inspanning is het heerlijk genieten op het terrasje van een dorpskroeg, aan een fontein of aan tafel bij een bekende chef!

Ontdek een nieuwe wijnkelder, een echt 'kunstwerk' in de Luberon

Een lange gevel in natuursteen rond de wijngaard verraadt de metamorfose die het wijngoed La Cavale in Cucuron heeft ondergaan. Hout, glas, inox: de splinternieuwe wijnkelder van de hand van de gerenommeerde architect Jean Michel Wilmotte bestaat uit materialen uit de wereld van de wijn. De familie Dubrule wou van haar wijnkelder 'een kunstwerk' maken. Zodra je de kelder binnenkomt, beland je te midden van het wijnproces. In een stijlvolle, trendy ruimte ontdek je de rijen wijnvaten achter glazen wanden. Het wijngoed organiseert themabezoeken (over architectuur, glas- en kristalcollecties...), bezit een gespecialiseerde bibliotheek over de rijkdommen van de Luberon en biedt degustaties van wereldwijnen aan.

