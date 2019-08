Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Waarom je er vaker tussenuit moet, volgens Knack Weekend-redacteur Wim Denolf.

Kom tot leven. Even helemaal weg. Bekijk de wereld met andere ogen. Het zijn maar enkele ronkende slogans van toeristische diensten. Grote beloften, maar niet helemaal onterecht: wie vaak op vakantie gaat, is over het algemeen gelukkiger dan mensen die er minder tijd voor maken. Ook je gezondheid en prestaties op het werk varen er wel bij: vakanties verkleinen het risico op hartaandoeningen, depressie en burn-out en geven je op stressmomenten leuke vooruitzichten en herinn...