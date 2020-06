Wereldoceanendag: de belangrijkste oceaanbedreigingen in beelden en cijfers

Ook olie in het water is een belangrijke bedreiging voor onze oceanen. In Norilsk en op het schiereiland Tajmyr, in het noorden van Rusland, werd vorige week nog de noodtoestand uitgeroepen. Door de verzakking van een olietank in een oude energiecentrale, eigendom van NTEC (een bedrijf van de Nornickel groep in de stad Norilsk), lekte 20.000 ton olie weg en vervuilde die meer dan 20 kilometer rivieren. De olievervuiling stroomt verder naar de open zee. De omvang van de ramp is vergelijkbaar met die van olietanker Exxon Valdez in Alaska, 30 jaar geleden. Drijvende dammen in de rivier kunnen een klein deel van de dieselolie opvangen. Volgens experts zal het grootse deel van de vervuiling echter in het water blijven.