Van "afschuwelijke schilderijen" tot "slordige gazons": Toerisme Wenen lanceert een opvallende campagne met negatieve recensies over de stad. 'Laat je niet opdringen wat een ander leuk vindt. Iedereen ontdekt Wenen op zijn eigen manier', is de achterliggende boodschap.

"Het gazon lag er maar slordig bij." "De schilderijen waren echt afschuwelijk." "De stoelen hadden niet eens een rugleuning." De toeristische dienst van Wenen plukte een aantal slechte recensies van het internet en goot ze in een opmerkelijke reclamecampagne. En nee, het is niet de bedoeling om de Oostenrijkse hoofdstad effectief zwart te maken. Het "slordige" gazon is in werkelijkheid het weelderige grasveld van het prachtige Paleis Schönbrunn. De "afschuwelijke" schilderijen doelen onder meer op meesterwerken van Gustav Klimt, en de ongemakkelijke stoelen zijn mooie houten bankjes op een hip terrasje.

. © Vienna Tourist Board

Misleidend

Met de campagne Unrating Vienna wil de toeristische dienst aantonen hoe misleidend meningen op het internet kunnen zijn. 'Waarom zou iemand anders moeten beslissen wat jij leuk vindt? Lees geen online reviews voor je op vakantie vertrekt. Kom Wenen zelf ontdekken met open blik', klinkt het. 'Met een beetje humor zetten we in de verf dat online recensies niet altijd de juiste weg zijn naar ontspanning en plezier', legt directeur Norbert Kettner uit aan reisgids Lonely Planet.

. © Vienna Tourist Board

Geen hashtags

Unrating Vienna is een vervolg op de campagne Unhashtag Vienna van vorig jaar. De toeristische dienst moedigde reizigers toen aan om minder foto's te nemen en meer te beleven. De boodschap Enjoy Vienna. Not #Vienna sloeg meteen aan. Een stad als Wenen hoeft niet meteen te vrezen dat een atypische reclamecampagne verkeerd kan uitpakken. Al jarenlang voert de Oostenrijkse hoofdstad de ranking aan van meest leefbare stad ter wereld.