Zeker van zen: 4 bijzondere wellnesswalhalla’s in België

Vier adressen in eigen land waar je kunt overnachten in een memorabele omgeving, en tegelijk lijf en leden opladen.

Martin’s Dream Hotel, Bergen

De kamers van Martin’s Dream zijn ondergebracht in een oude kapel en dat zie je aan enkele verrassende details – zoals het glas-in-lood en de roosvensters – die in het modern en comfortabel verbouwde hotel bewaard zijn gebleven. Sommige kamers hebben een adembenemend uitzicht op het belfort van de stad.

De spa van dit viersterrenhotel – met hamam, sauna, jacuzzi – kan privé worden afgehuurd en biedt een breed gamma aan schoonheidsbehandelingen met producten van Cinq Mondes of Deep Nature. Het Martin Sleep & Massage-arrangement combineert een overnachting in een tweepersoonskamer met ontbijt met een oosterse massage van 50 minuten (van Cinq Mondes) per persoon, vanaf 319 euro.

martinshotels.com

Martin’s Dream Hotel in Bergen.

Hotel Wu Wei, Kortrijk

Dit kleinschalige hotel is gelegen in een oude drukkerij met mooie binnentuin. Het publieke wellnessgedeelte heeft een beperkte bezetting, waardoor je in alle rust geniet van de drie sauna’s, belevingsdouches, het Japanse bad en het binnen- en buitenzwembad dat wordt verwarmd tot 32 graden. Toch liever helemaal alleen ontspannen? Dan is er de privésauna met dakterras, dompelton, hamam, Finse cabane en rustruimte die je kunt reserveren. Het hotel biedt ook verschillende lichaams- en gezichtsbehandelingen.

De prijs voor twee personen, inclusief een nacht in een tweepersoonskamer: vanaf 617 euro. Een dag lang ontspannen, zonder overnachting, kan ook: voor 249 euro geniet je onder andere van twee behandelingen van een uur, vier uur toegang tot de publieke wellness, lunch en drankjes.

wuwei.be

Hotel Wu Wei in Kortrijk.

August, Antwerpen

Dat dit voormalige Augustijnenklooster gerenoveerd is en omgebouwd tot dit vijfsterrenpareltje, hebben we te danken aan architect Vincent Van Duysen. De naam August is ook een knipoog naar de monastieke oorsprong van het gebouw.

De wellnessruimte kan privé worden gereserveerd en is ook toegankelijk voor wie niet logeert in het hotel. Uniek is het natuurlijke zwembad, dat op zonnige dagen toegankelijk is en ook afgehuurd kan worden voor maximaal 4 personen. Het wellnesscentrum omvat ook een sauna en hamam, een ijsfontein, een buitendouche en een ontspanningsruimte.

August biedt een Experience-arrangement aan, inclusief twee uur toegang tot de spa, een viergangenmenu, een glas champagne, een overnachting in het hotel met ontbijt en late check-out voor twee personen, vanaf 719 euro.

august-antwerp.com

August in Antwerpen. © Robert Rieger

Dolce La Hulpe, Terhulpen

Moeilijk om je voor te stellen dat dit viersterrenresort in het hart van het Zoniënwoud ooit het IBM-onderzoekscentrum was. Hotelgasten van Dolce La Hulpe kunnen er gebruikmaken van de sauna en hamam van de wellnessruimte en van het tot 28°C verwarmde binnenzwembad, dat zich in de zomer opent naar het zonovergoten terras. Een uitgebreide Cinq Mondes-spa voor gasten ouder dan 18 maakt het wellnesssaanbod compleet.

Het hotel biedt verschillende soorten ontspanningsverblijven. Zo combineert het Dolce Spa Break-aanbod een overnachting in een tweepersoonskamer met Amerikaans ontbijt, 45 minuten toegang tot de wellnessruimte, een late check-out om 15 uur en een Cinq Mondes-behandeling van 50 minuten naar keuze per persoon, vanaf 488 euro, afhankelijk van de gekozen data.

dolcelahulpe.com