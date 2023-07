Welk boek neem jij mee op vakantie? Dit zijn de tips van de redactie

Een vakantie is het uitgelezen moment om je nog eens te verdiepen in een goed boek. Van lichte lectuur tot meeslepende proza: dit zijn de aanraders van onze redactie.

Iemand anders – Nele Van den Broeck

Chef online Mare Hotterbeekx: ‘Een brute relatiebreuk, een stevige identiteitscrisis en matige Tinder-seks: de kans is groot dat minstens één van die drie thema’s net iets vertrouwder aanvoelt dan je zou willen op een zwoele zomerdag. Toch is Iemand anders, het debuut van schrijfster en muzikant Nele Van den Broeck, geen zware lectuur. We krijgen inzicht in het leven van Sandra Sanctorum, die even plots als hardhandig gedumpt wordt door succesauteur Georg, aan wie ze haar hele raison d’être heeft opgehangen. Met de nodige portie tragikomedie en een vleugje absurdisme beschrijft Van den Broeck hoe Sandra de brokstukken van haar vroegere leven weer aan elkaar lijmt en wat er nog overblijft van haar oude ik, inclusief dromen en ambities. Grappig, meeslepend en herkenbaar.’

Uitgegeven bij Horizon, 256 pagina’s, € 22,99

Manhattan Beach – Jennifer Egan

Human Interest coördinator Nathalie Le Blanc: ‘New York, net voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anna’s vader neemt haar mee naar interessante afspraken met onduidelijke mensen. Vakbonden, nachtclubs, misschien iets maffia-achtigs. Fast forward een paar jaar, en haar vader is van het toneel verdwenen. Anna woont bij haar moeder, zorgt voor haar zieke zus en werkt op een scheepswerf, maar droomt er van om duikster te worden en oorlogsschepen te repareren. Jennifer Egan is een meestervertelster die wervelende personages bedenkt en hen verrassende dingen laat meemaken. Het is het soort boek waarvoor je een afspraak afzegt omdat je wil verder lezen. Het soort boek ook, waarbij je hoopt ooit bevriend te geraken met iemand zo boeiend als die Anna. Lees van Egan ook zeker Bezoek van de Knokploeg.’

Uitgegeven bij Scribner, 448 pagina’s, € 13,99

The Remains of the Day – Kazuo Ishiguro

Eindredacteur Nathalie Cardon: ‘Voor wie droomt van Zuidwest-Engeland maar geen zin heeft om zich op Engelse wegen te begeven (links rijden, smalle weggetjes!): reis gewoon mee in het kielzog van butler James Stevens, die de streek aandoet om zijn voormalige collega, Miss Kenton, op te zoeken. Naast de glooiende landschappen verkennen we het landschap in zijn hoofd. Een lappendeken van herinneringen aan luisterrijke avonden waarop hij heren diende die de wereldgeschiedenis bepaalden, bespiegelingen over wat dignity nu juist betekent en spijt over gemiste kansen die hij amper aan zichzelf durft te bekennen. Een hartverscheurend verhaal, subtiel verteld in het prachtigste Engels, waarbij je onwillekeurig de gezichten van Anthony Hopkins en Emma Thompson voor je ziet, maar dat hindert niet.’

Uitgegeven bij Faber & Faber, 258 pagina’s, € 16,95

De Rotters Club/De Gesloten Kring/Klein Engeland – Jonathan Coe

Nathalie Le Blanc: ‘Een trilogie voor wie veel leestijd heeft. Coe schrijft met deze drie heerlijke boeken een kroniek van het Groot-Brittannië van de laatste 50 jaar, van de IRA-aanslagen van de jaren ’70 over de bankencrisis tot Brexit. We ontmoeten Benjamin Trotter op de middelbare school, en volgen hem, zijn vrienden, geliefden en familie tot op middelbare leeftijd. Coe’s boeken doen je op zijn minst glimlachen en soms zelfs luidop in lachen uitbarsten, terwijl ze je met je neus op de problemen en geneugten van het moderne leven drukken. Hij slaagt erin om zelfs personages waarvan je vermoedt dat je ze onaangenaam zal vinden, sympathiek te maken, want de mens is nu eenmaal complex.’

Uitgegeven bij Viking Press, vanaf € 8,99

Tijd van Zonde – Deepti Kapoor

Webjournalist Aylin Koksal: ‘Zoek je deze zomer een boek om in te verdwijnen, dan is Tijd van Zonde bij uitstek dé roman om in je koffer te steken. Auteur Deepti Kapoor neemt je mee op een spannende, koortsachtige reis in het kleurrijke India. Drie levens worden in dit verhaal op een onlosmakelijke manier met elkaar verweven. Het hoofdpersonage Ajay groeit op in totale armoede en wordt als kind door zijn moeder verkocht om een schuld af te betalen. Wanneer hij opgroeit, werkt hij voor Sunny, erfgenaam van de steenrijke familie Wadia die koste wat het kost succesvoller wil worden dan zijn vader Bunty. En dan is er ook nog Neda, de hoogopgeleide journaliste die verwikkeld raakt in een relatie met Sunny. De drie komen in nare situaties vol geweld, drugs en moreel verval en ontsnappen meermaals ternauwernood aan de dood. Auteur Deepti Kapoor slaagt er met deze roman in de hardheid van Indiase samenleving – waarin kansloze armoede, corruptie en systemische ongelijkheid dagelijkse kost zijn – perfect te weerspiegelen op een sensationele, bloedstollende en Godfatheresque manier.’

Uitgegeven bij Prometheus, 544 pagina’s, € 25,99

Hamnet – Maggie O’Farrell

Nathalie Le Blanc: ‘Tijdreizen naar Stratford Upon Avon in 1596, dat is wat je doet als je dit boek openslaat. En toch is de historiciteit van dit verhaal niet de essentie. Hamnet, de 11-jarige zoon van een lokale schrijver en Agnes, wordt ziek, en O’Farrell beschrijft op magistrale wijze wat het tragische lot van de jongen doet met de mensen die hem graag zien. Het is in essentie een boek over rouw, maar als lezer val je als een blok voor Hamnets moeder Agnes, een van de mooiste vrouwelijke personages die je in recente literatuur zal vinden. Je zal nooit meer op dezelfde manier naar Hamlet, of eender welk werk van Shakespeare kijken.’

Uitgegeven bij Tinder Press, 384 pagina’s, € 27,99

Boy parts – Eliza Clark

Webjournalist Lara Laporte: ‘In haar debuutroman pent Eliza Clark een onweerstaanbaar en met momenten onuitstaanbaar hoofdpersonage neer. Overdag werkt Irina in een bar, ‘s avonds gaat ze op zoek naar doorsnee mannen om vast te leggen op de gevoelige plaat – liefst in vrij compromitterende settings. De beschrijving van Irina’s dagelijkse realiteit en de motivatie achter haar extreme werk is vaak op het donkere af, maar ook wel heerlijk herkenbaar. Door haar gevatte lens neem je onderwerpen als gender en seksualiteit opnieuw onder de loep. Een verslavende leeservaring.’

Uitgegeven bij Faber & Faber, 304 pagina’s, € 10,99

Cleaver – Tim Parks

Nathalie Le Blanc: ‘Tim Parks is een veelschrijver. De Brit geeft les aan de universiteit van Milaan en schrijft excellente én entertainende boeken over Italiaanse literatuur en geschiedenis, het Italiaanse leven, van opvoeden tot voetbal en van treinen tot Garibaldi, en zelfs meditatie. Lees hem, want hij is goed, maar de zomer is misschien beter geschikt voor een van zijn meer dan 17 romans. Cleaver bijvoorbeeld, als je heel even wil ontsnappen naar de Italiaanse Dolomieten. Je reist mee met sterjournalist Harold Cleaver die, nu hij bijna 60 is, zijn leven van interviews, beelden en korte clips beu is, en naar iets echt verlangt. Bovendien heeft zijn zoon Alex net een vernietigend boek gepubliceerd waarin hij zijn vader de vernieling in schrijft. Dus trekt Cleaver naar een berghut in de Dolomieten om na te denken over het leven. Heb je liever iets met wat misdaad in: dan is Parks Morris Duckworth-trilogie een aanrader. Nieuwe kleren voor Massima, De geest van Massima en De Kunst van het moorden slagen erin om je te doen glimlachen om een seriemoordenaar.’

Uitgegeven bij Arcade Publishing, 320 pagina’s, prijzen verschillen

Gouden bergen – Francis Spufford

Nathalie Le Blanc: ‘Ben je fan van de betere historische roman, dan moet je deze zomer absoluut Gouden Bergen lezen. Samen met de vindingrijke Mr Smith reis je naar het New York van 1746, als de stad nog een heel Hollandse affaire is. Smith arriveert met een geldwissel die een fortuin waard is, en terwijl hij die probeert in te wisselen, holderdeboldert hij door de stad, wordt verliefd en achtervolgd. Als lezer loop je met plezier in zijn kielzog, maar het is niet allemaal lol en plezier. Een M. Night SHyamalan-stijl plot-twist schudt je wakker en doet je zin krijgen om het hele boek opnieuw te lezen, nu je weet hoe de vork in de steel zit.’

Uitgegeven bij Rainbow BV, 384 pagina’s, prijzen verschillen