Nu het langzaamaan weer toegestaan wordt om te reizen, is het handig om te weten welke landen onder welke voorwaarden toeristen toelaten. Een online wereldkaart van Wegwijzer toont per land aan welke regels je moet voldoen.

Nu we weer op reis mogen naar het buitenland betekent dat niet dat we zomaar overal naartoe kunnen. Lang niet alle landen laten buitenlandse toeristen toe. In landen als de Verenigde Staten, Portugal en Noorwegen zijn reizigers uit België bijvoorbeeld nog niet welkom.

Landen waar toeristen uit België wel toegelaten worden, doen dat onder voorwaarden die wisselen van land tot land. Je mag op dit moment bijvoorbeeld wel naar Duitsland of Cuba reizen, maar alleen wanneer je een coronatest doet en in quarantaine gaat. De meeste landen vragen om een gezondheidsverklaring of Passenger Locator Form en sommige landen - waaronder Kroatië en Ecuador - geven reizigers met een vaccinatiebewijs meer vrijheden. Italië en Nederland maken dan weer geen uitzonderingen voor gevaccineerden.

De regels die landen stellen, veranderen bovendien om de haverklap. Daarom is het niet eenvoudig om erachter te komen waar je heen mag en onder welke voorwaarden. Reisinformatiecentrum Wegwijzer heeft daarom een wereldkaart gemaakt met de inreisvoorwaarden voor 84 landen. Wegwijzer baseert zich op de officiële lokale overheidsbronnen en maakt iedere week een update zodat je telkens over de meest recente en correcte informatie beschikt.

