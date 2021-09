New York lijdt onder hoge huurprijzen, de opstoot van digitaal shoppen en de afwezigheid van toeristen. Het legendarische warenhuis Barneys ging al voor de pandemie failliet. Neiman Marcus hield het in de gloednieuwe wijk Hudson Yards amper 18 maanden vol. Dat is niet noodzakelijk slecht nieuws: New York wordt weer méér New York, en minder een Amerikaanse stad als alle andere. Met meer ruimte voor kleinschalige, lokale initiatieven.

1. AIME LEON DORE

Aimé Leon Dore, het merk van Teddy Santis, is goed op weg om de Polo Ralph Lauren van de jaren twintig te worden. De flagshipstore van het zes jaar oude label in Mulberry Street opende in 2019, nog net voor de pandemie. ALD maakt preppy streetwear en werkt samen met onder meer New Balance, waar Santis creative director is van de Made in USA-lijn, en Porsche. Het beste nieuws: er hoort een cool café bij.

...

Aimé Leon Dore, het merk van Teddy Santis, is goed op weg om de Polo Ralph Lauren van de jaren twintig te worden. De flagshipstore van het zes jaar oude label in Mulberry Street opende in 2019, nog net voor de pandemie. ALD maakt preppy streetwear en werkt samen met onder meer New Balance, waar Santis creative director is van de Made in USA-lijn, en Porsche. Het beste nieuws: er hoort een cool café bij. 214 Mulberry Street, aimeleondore.com Rockefeller Center, het art-deco-kantoren- en winkelcomplex uit de jaren dertig - met de ijsschaatsbaan, de Rainbow Room aan de top van de ex-RCA wolkenkrabber, de Rockettes in Radio City Music Hall - was altijd indrukwekkend, maar nooit echt cool. Dat verandert nu: terwijl de eigenaars wachten op mainstreammerken die zich forse huurcontracten kunnen veroorloven, worden leegstaande panden verhuurd aan relatief kleine, coole middenstanders. Zoals de gerespecteerde Britse indie muziekzaak Rough Trade, die eerder jarenlang in Brooklyn was gevestigd. 45 Rockefeller Plaza, roughtrade.com Net als in Londen moet een artificieel park troost bieden. Little Island is een postmodern parkje langs een pier in de Hudson. Zakenman Barry Diller, de echtgenoot van Diane von Furstenberg, heeft jarenlang gebroed op het privéproject. Architect van dienst is Thomas Heatherwick, die eerder The Vessel ontwierp, het zwaar door de mangel genomen kijkplatform van Hudson Yards. Little Island, een samenwerking met landschapsarchitect Signe Nielsen, werd tot dusver beter onthaald. Net als op Marble Arch Mound zijn er slingerende wandelpaden met weids uitzicht, van het Vrijheidsbeeld tot het Empire State Building. Het hele betoverende eiland zweeft als het ware op betonnen peilers. Pier55 in Hudson River Park, ter hoogte van West 13th Street, littleisland.orgDe 'All American' donutketen opende in september 2020 een vlaggenschip op Times Square. Geen gewoon fastfoodrestaurant, maar eerder een soort attractiepark met een eindeloze rolband en een waterval van klaterende suikerglans. Er is een exclusieve Big Apple donut die je alleen in New York kunt krijgen, en buiten flikkert 's werelds grootste 'hot light' wanneer er een voorraad verse hotdogs van de band is gerold. Nog op Times Square: het in april geopende, allereerste 'digital only' restaurant van Taco Bell. Niet kleinschalig, en al evenmin lokaal, maar wel fun. 1601 Broadway