Wandelen in Kroatië: elf van de mooiste staptochten

Van de Adriatische kust tot de hoge toppen in het Biokovo gebergte: met meer dan 400 wandelroutes zal iedere soort wandelaar in Kroatië een geschikte staptocht kunnen vinden.

Heb je voldoende tijd, dan kan je je zetten aan de 2109 kilometer lange Croatian Long Distance Trail die het hele land doorkruist. Wil je tijdens je vakantie gewoon af en toe een dagje de wandelschoenen aantrekken, dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een leuke wandeling over houten vlonders en bruggetjes langs de schitterende Plitvice meren. Elf tips voor een langere of kortere, eenvoudige of uitdagende wandeling in Kroatië.

1. Croatian Long Distance Trail

Voor degenen die hun hele vakantie te voet door willen brengen en heel Kroatië of delen daarvan willen doorkruisen, is er de 2109 kilometer lange Croatian Long Distance Trail. De route loopt tussen Ilok in het uiterste oosten van het land via Sveti Martin na Muri in het noorden en Savudrija in het westen om te eindigen in Prevlaka in het uiterste zuiden van Kroatië. Wanneer je niet de tijd of animo hebt om de volledige route te wandelen, is de wandeling verdeeld in drie grote secties die ieder weer onderverdeeld zijn in drie subsecties.

De eerste lange sectie (576 kilometer) loopt door het oosten van het land, tussen Ilok en Sveti Martin na Muri en start overwegend vlak waarbij je geregeld door mooie dorpjes en steden komt. Het tweede deel loopt door bossen en bergachtiger gebied en over drie bergtoppen. Trek zo’n 24 dagen van telkens 25 kilometer wandelen uit voor de hele sectie of kies een korter traject van 4 of tien dagen.

De tweede grote sectie is 565 kilometer lang en doorkruist het noorden van Kroatië. Je start in de fraaie regio Zagorje langs de grens met Slovenië, je wandelt langs het 13e-eeuwse Trakoscan kasteel en over het Medvednica bergmassief rond de hoofdstad Zagreb. Je kan hier eventueel de bus nemen om een bezoek aan Zagreb en het historische stadje Samobor te brengen.

Na deze stedelijke bezoekjes wandel je verder door de dichte bossen in Gorski Kotar en het Risjnak Nationaal Park waar je flink wat hoogteverschil moet overbruggen. Het laatste stuk loopt door het mooie Istrië, dat wel aan Toscane doet denken. Voor het eerst brengt de route je hier naar de Adriatische Zee.

De derde sectie is met 967 kilometer het langste stuk en loopt van het noorden naar het zuiden langs de kust. Bekende plaatsen onderweg zijn bijvoorbeeld Umag, Rabac en Rijeka, maar ook minder bekende plaatsjes worden niet vergeten. Daarnaast wandel je door twee prachtige nationale parken: Noord-Velebit en Paklenica. Ook kan je naar de top van de 1830 meter hoge Sinjal berg wandelen. Daarna volgt nog het uitdagende Biokovo-gebergte en de wijnstreek rond de monding van de Neretva rivier. De route eindigt in het zuidelijkste puntje van Kroatië.

2. Premuzic wandeling

De 57 kilometer lange Premuzic wandelroute behoort volgens de Kroatische toeristische dienst tot de mooiste in het land. De route loopt door het Noord Velebit Nationaal park, het jongste nationale park in Kroatië. De Premuzic route bestaat al sinds 1933 en loopt vrijwel volledig over stenen en rotsachtige paden.

Velebit is een gebergte langs de kust dat gekenmerkt wordt door kalkstenen rotsformaties, uitbundige bloemenpracht en bossen. De lichtgrijze rotsen vormen een prachtig contrast met de groene bossen en dankzij de ligging langs de kust bieden de Velebit bergen schitterende vergezichten over de zee. De route loopt tussen de Zavizan berghut en het dorpje Baske Ostarije. Je kan in Zavizan eerst de Velebit botanische tuinen met meer dan 500 plantensoorten bezoeken.

De route loopt weliswaar door een berggebied, maar is toch toegankelijk voor iedereen omdat er vrijwel geen hele steile stukken zijn. Wil je de route wat uitdagender maken, dan kan je onderweg verschillende omwegen maken naar bergtoppen. Op de route staan overal borden met informatie over de flora en fauna waaronder lynxen, beren, wolven, gemzen en allerlei kleinere endemische diersoorten.

Overnachten tijdens deze drie of vier dagen durende wandeltocht kan je in berghutten. Wildkamperen is niet toegestaan in dit beschermde natuurgebied. Vind je 57 kilometer wandelen niet lang genoeg, dan kan je ook kiezen voor een bijna dubbel zo lange route van 100 kilometer waar je een dag of 9 voor uit moet trekken.

3. Plitvice rondwandeling

Plitvice Nationaal Park is de bekendste en populairste natuurlijke bezienswaardigheid in Kroatië. Dat is ook niet vreemd want met zijn zestien meren op verschillende hoogten, waterkleuren variërend van blauw, grijs en groen en de 92 watervallen is het een prachtig en uniek gebied.

Het wandelen is er bovendien erg leuk omdat je er over houten vlonderpaden, bruggetjes en gewone wandelpaden stapt. Door het gebied lopen acht routes die in lengte variëren tussen 3,5 en 20 kilometer. Omdat het er zo mooi is, kan het er ook erg druk worden. Zeker in het hoogseizoen is het verstandig om zo vroeg mogelijk op pad te gaan.

4. Vidova Gora

De 11 kilometer lange route naar de top van de 778 meter hoge Vidova Gora berg op Brac eiland is geen makkie. Brac is het op één na grootste eiland voor de kust van de witte stad Split en staat bekend om het Zlatni Rad (Gouden Hoorn) strand, één van de mooiste stranden in Europa.

Zlatni Rad is een lange, smalle landtong die 600 meter de zee inloopt. Vanaf de top van de Vidova Gora heb je een schitterend uitzicht over de Adriatische Zee, kleine eilandjes en dit bijzondere strand. Je wandelt over een rotsachtig bergpad tussen de wilde bloemen, olijfbomen en kuddes schapen. De route start in het dorpje Bol en kan in het bijzonder in de zomer best zwaar zijn omdat er vrijwel geen schaduwrijke plekjes te vinden zijn onderweg.

5. Dinara

De Dinara is met 1831 meter de hoogste bergtop in Kroatië. Dinara ligt in de Dinarische Alpen die zich uitstrekken over Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Montenegro, Servië en Slovenië. Door deze bergketen loopt de 1260 kilometer lange Via Dinarica waar je zo’n 45 dagen zoet mee bent. Maar je kan ook enkel naar de top van de Dinara wandelen.

Deze route start in Kijevo vlakbij de Bosnische grens. Reken dan op een wandeling van vier of vijf uur naar de top. Je kan ook beginnen vanuit de Brezovac berghut waarvandaan je in 2,5 uur naar de top wandelt. Deze piek bestaat trouwens uit twee delen die vijftig meter uit elkaar liggen. Op de ene top staat een opvallend vijf meter hoog ijzeren kruis.

6. Medvednica bergen

Overal waar je in de hoofdstad Zagreb loopt, zie je de Medvednica bergen. In de herfst zijn de bergen de eerste die zich in herfstkleuren hullen en in de winter valt er de eerste sneeuw. Het gebergte is van grote culturele waarde door de vele kerken, bunkers, mijnen, grotten, piramides en warmwaterbronnen die er te vinden zijn.

Een wandeling naar de top van de 1033 meter hoge Sijema berg is al honderd jaar een geliefd uitstapje. Veel rust zal je onderweg dan ook niet vinden, maar wel de nodige berghutten en restaurants. Je kan natuurlijk ook kiezen voor een van de zeventig andere wandelroutes die je er kan afleggen. Twee aanraders zijn de route vanuit Gracani naar de berghutten Hunjka en Puntijarka en de Leustekov-route langs de schuilhut Adolfovac naar Sljeme.

7. Velika Kapela

In het hart van Kroatië ligt een uitgestrekt bosgebied waar amper dorpjes liggen: Velika Kapela. Je vindt er bovendien een uniek en indrukwekkend landschap met spitse rotsformaties tot vijftig meter hoogte: Bijele Stijene en Samarske Stijena. Daartussen liggen diepe kloven, groeven, spleten, scheuren en breuken. De lichtgekleurde kalkrotsen vormen een fraai contrast met de dichte bossen waar ze bovenuit steken. Dat het gebied zo bijzonder is, blijkt wel uit het feit dat de overheid het heeft uitgeroepen tot natuurreservaat dat een nog hogere bescherming geniet dan de status ‘nationaal park’.

Naar de Bijele Stijene loopt het goed begaanbare wandelpad ‘Begova staza’ waarop je eerst een uur door het bos wandelt. Net onder de bijzondere stenen liggen twee berghutten. Wanneer je dan nog wat hoger wandelt, bereik je de top op 1335 meter hoogte en daar heb je een schitterend uitzicht over de bossen en rotsen met allerlei merkwaardige vormen. De bekendste is de Prsti (vingers): vijf rotsen die lijken op een naar de hemel uitgestoken hand. Een andere route start bij een bijzonder kapelletje dat in een grot ligt. Dit Vihoraski-pad is alleen geschikt voor ervaren bergwandelaars. Het is een zware route door een moeilijk begaanbaar terrein waar je deels gebruik moeten maken van staalkabels.

Vanuit het dorp Tuk kan je naar de Samarske Stijene wandelen. Onderweg passeer je de Ratkovo berghut waar je even kan uitrusten.

8. Risjnak Nationaal Park

In het Risjnak Nationaal Park vind je op een relatief klein gebied van 63 vierkante kilometer verschillende landschappen en vier klimaten. Dat komt door de ligging op de overgang tussen kustgebied en binnenland. Het nationale park ligt in het noorden van Kroatië op vijftien kilometer van de Adriatische Zee en je vindt er bossen, alpenweides, bergen, beekjes, rotsen, meertjes en de mooie Kupa rivier.

Veliki Risnjak

De bergen zijn er niet heel hoog, maar bieden wel fraaie vergezichten omdat je enkel over de natuur en bossen uitkijkt waardoor je het gevoel krijgt je mijlenver van de bewoonde wereld te bevinden. Je kan er kiezen uit verschillende wandeltochten zoals de vier kilometer lange educatieve ‘Leska’ wandeling die start in Crni Lug.

Een stevige wandeling brengt je naar de top van de 1528 meter hoge Risnjak waar je ongeveer drie uur over doet. Een stuk minder inspannend is een wandeling door de vallei langs de Kupa rivier met het opvallend turkoois groene water en aan weerszijden een uitbundige planten- en bloemengroei waar het wemelt van de vlinders.

9. Mljet eiland

Over het groene en ruige Mljet eiland lopen verschillende wandelroutes waaronder eentje van 43 kilometer die is verdeeld in vier kortere trajecten die duidelijk aangegeven zijn. Het eiland wordt wel ‘het groenste Kroatische eiland’ genoemd en de natuur is er dan ook schitterend: bergen, heldere meren, een zeer rijke vegetatie, bergweides en valleien. Het is bovendien een heel zonnig eiland: de zon schijnt er gemiddeld 2500 uren per jaar en het klimaat is zacht met droge zomers en milde winters.

Mljet heeft ook nog eens een rijk cultureel verleden. De Illiriërs, Romeinen en vroege Christenen lieten er allemaal hun sporen achter. Een bijzondere bezienswaardigheid is een eiland middenin een baai dat vroeger een meer was met daarop een 12-eeuws klooster. Wanneer je naar de top van de hoogste berg van het eiland wandelt (514 meter) heb je een prachtig uitzicht over de baai en de verdere omgeving.

10. Biokovo

Deze bergketen vlak langs de kust bij Makarska staat met de voeten in de zee en het hoofd in de wolken. De 1762 meter hoge Sveti Jure is hier een beeldbepalende berg. Je kan hier alleen stevige wandeltochten maken die variëren van gemiddeld zwaar tot zwaar. Ook de 13 kilometer lange wandeling naar de Sveti Jure waarop een kapelletje en een opvallende rood-witte telecommunicatietoren staat, is pittig. Je kan die top overigens ook met de wagen bereiken waardoor het er meestal druk is.

Leuk om overheen te lopen is de in 2020 geopende Skywalk met een glazen bodem die op 1228 meter hoogte boven de afgrond zweeft. Zoek je meer rust, dan kan je beter naar een andere top wandelen waar je bijna niemand zal tegenkomen. De wandelingen starten in een landschap met wijngaarden, olijfgaarden en pijnboombossen, maar de paden gaan snel de hoogte in en dat beland je in een ruig, alpien gebied.

11. Velika Paklenica

Griekenland heeft de Samaria kloof, Frankrijk de Gorges du Verdon en de Verenigde Staten The Narrows in Zion National Park. En Kroatië heeft de Velika Paklenica. Door deze kloof met aan weerszijden rotswanden van 300 of 400 meter hoogte loopt een riviertje waarlangs het heerlijk wandelen is. In het smalste deel van de kloof passeer je verschillende ondergrondse tunnels. In de jaren vijftig van de vorige eeuw groef het Joegoslavische leger ze verder uit en maakte er een schuilplaats van voor het geval er een nucleaire oorlog uit zou breken. Deze ‘Underground Town of Paklenica’ kan je tegenwoordig bezoeken.

De wandeling door de kloof is niet zwaar en ook voor kleine kinderen goed te doen. Dat geldt niet voor de Makla Paklenica wandeling die eerder geschikt is voor ervaren wandelaars omdat het pad veel steiler en smaller, maar daardoor ook rustiger is. Als je een hele dag de tijd hebt, kan je de twee wandelingen ook allebei doen. Of je kan ervoor kiezen een wandeling door de kloof te combineren met een tocht naar een van de ongeveer 1700 meter hoge bergtoppen. In het 95 vierkante kilometer grote Velika Paklenica Nationaal Park loopt in totaal 200 kilometer aan wandelpaden: keuze genoeg dus.

