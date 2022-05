Wandelen in de Tsjechische natuur: vijf van de mooiste routes

Met meer dan veertigduizend kilometer aan wandelpaden is Tsjechië een fantastisch land voor een wandelvakantie. Je wandelt er over bergtoppen, door bossen en langs meren en kastelen.

De Tsjechische natuur met bossen, bergen, meren en valleien biedt een prachtige omgeving voor een wandelvakantie.

Een extra reden om een reis naar Tsjechië te plannen is de nieuwe Sky Bridge die op 13 mei wordt ingehuldigd. De Sky Bridge 721 in het noordoosten van het land is met 721 meter de langste hangbrug ter wereld en hangt 95 meter boven de grond.



Met duizenden kilometers aan wandelpaden is het lastig kiezen. Daarom licht de Tsjechische Toeristische Dienst er vijf routes uit die je kennis laten maken met de veelzijdigheid van het land.

1. Toendra van het Reuzengebergte

Het Reuzengebergte is een nationaal park in het noorden van Tsjechië. Je kan zelf naar de toppen van een van de bergen wandelen of een kabelbaan nemen en op de top een wandeling maken. Een mooie wandeling in het oosten van het Reuzengebergte is door het veenmoeras Upská. Je wandelt er over vlonders door een van de hoogste delen van het Reuzengebergte. Het is een ruig landschap waar zelfs geen bos groeit. Het wordt daarom ook wel toendra genoemd.

Krkonose © Pavla Maresova

Het wandelpad ‘Toendra van het Reuzengebergte’ start op de hoogste bergtop Sněžka en loopt naar de knusse berghut Luční Bouda waar je iets kunt eten en overnachten. De route gaat verder over een fiets- en wandelpad naar het toeristenoord Pec pod Sněžkou. In totaal is de wandelroute 15 kilometer lang.

Krkonose © Shutterstock

Snezka © Shutterstock

Snezka © Shutterstock

2. Grenswachterspad in het Boheemse Woud

Het Boheemse Woud in het zuiden van Tsjechië is een groot nationaal park met tal van wandelpaden. Je vindt er voormalige gletsjermeren, een oerbos en veenmoerassen. Een prachtige wandeling in het Boheemse Woud is het Grenswachterspad in het westen van het Boheemse Woud.

Kasperk © Dagmar Veselková

Het circuit start en eindigt in het gezellige dorp Kašperské Hory en is 17 kilometer lang. Het hoogtepunt in het dorp is het kasteel, maar je vindt er ook leuke restaurants, een prachtig boetiekhotel en een museum. Het natuurpad verbindt kasteel Kašperk met verschillende bunkers die voor de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd.

Kasperk © Shutterstock

Ook gaat de route door de Amálino-vallei dat sinds 1994 een beschermd natuurgebied is. Je wandelt door bossen met sparren, esdoorns en witte berken, maar je komt ook door uitgestrekte weilanden en langs rotspartijen. Een van de mooiste plekken is het uitzichtpunt over kasteel Kašperk dat midden in de bosrijke omgeving van het Boheemse Woud ligt.

3. Door het hart van Boheemse Karst

Een bezoek aan het populaire kasteel Karlštejn kun je perfect combineren met een wandeling door het beschermde landschapsgebied van de Boheemse Karst. De Boheemse Karst ligt 30 kilometer ten zuiden van Praag en heeft een prachtig gevarieerd landschap waar de rivier de Berounka een romantische vallei heeft gevormd met verschillende grotten.

Berounka © Virtual Visit

De 9 kilometer lange wandeling vertrekt vanaf Srbsko en komt langs de mooie Bubovický watervallen. Het water van de beek stroomt trapsgewijs naar beneden over kalkstenen rotsen die bedekt zijn met mos en algen. De route voert verder door een dicht bos waar herten en wilde zwijnen zich perfect schuil kunnen houden.

Karlstejn © Shutterstock

Hoewel de route officieel niet naar Svaty Jan pod Skalou gaat is het uitzichtpunt over dit gehucht de extra 4 kilometer wel waard. In dit minidorp is een restaurant waar je even op krachten kan komen om vervolgens een pad omhoog te nemen. De wandelroute eindigt bij de rivier Berounka, waar je langs loopt om weer uit te komen komen bij het startpunt.

4. Wandeling rond kasteel Pernštejn

De middeleeuwse burcht Pernštejn ligt ten noorden van Brno en is een van de best bewaarde kastelen in Tsjechië. Pernštejn diende diverse keren als filmlocatie voor sprookjesfilms en de internationale Netflix serie ‘The Letter for the King’.

Pernstejn © Ladislav Renner

Het wandelnetwerk van Pernštejn heeft maar liefst 29 kilometer aan routes, die je kunt opdelen in drie circuits – rood, blauw en groen. Het rode circuit leidt door het dorp Nedvězice, rond het kasteel van Pernštejn en over het kasteelterrein zelf. Het blauwe circuit leidt door het platteland ten noorden van het dorp en het groene circuit gaat door de regio ten zuiden van het dorp. De routes zijn 13.5 km, 5.5 km of 4 km.

Pernstejn © Ladislav Renner

Het merendeel van de routes loopt over romantische bospaden die af een toe een glimp bieden op het indrukwekkende kasteel. Ook passeer je enkele historische bruggen waar een eeuw gelden nog paard en wagen overheen reden.

5. Wandelen in het Slavkov bos

In het westen van Tsjechië ligt een uitgestrekt bosgebied tussen de kuursteden Karlovvy Vary en Mariánské Lázně. De wandelpaden door het bos voeren naar prachtige plekjes en uitzichtpunten. Een van die bijzondere locaties is het natuurreservaat Kladská.

Kladska © Shutterstock

Op 800 meter hoogte loopt een slingerende route tussen meren en moerassen. Het 2,3 km lange parcours is barrièrevrij en heeft tal van rustplaatsen en uitkijkpunten. Onderweg kom je ook charmante houten chalets in Zwitserse stijl tegen.

Kladska © Radowitz, Shutterstock

Kladska © Wynian, Shutterstock

Kladska © Getty Images