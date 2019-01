Waals toerisme blikt tevreden terug op kerstvakantie

De cijfers van het Waals Toerismeobservatorium geven een bezettingsgraad van meer dan 65 procent aan in de hotels en dies meer in de periode van 22 december tot 3 januari. Zowat vier op de vijf toeristische actoren is tevreden over de opkomst. De toeristische attracties trokken bijna 20 procent meer bezoekers aan.

De provincie Luxemburg kende de beste bezettingsgraad (71,2 procent) en Namen de grootste stijging van het aantal bezoekers voor attracties (+68%). Daar zaten de Grotten van Han voor iets tussen. Meer dan drie op de vier gasten die overnachten, komen uit eigen land (+3 procent tot 76 procent). De Nederlanders dalen met 4 procent tot 14 procent aandeel. Vijf procent komt uit Frankrijk en 1 procent uit Duitsland.