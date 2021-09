WASHINGTON D.C. De Verenigde Staten heropenen begin november de grenzen voor alle internationale reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat heeft het Witte Huis gemeld.

De VS zullen van deze reizigers vragen dat ze zich laten testen en dat ze een mondmasker dragen. Er zal ook een systeem van contacttracing komen. De "travel ban" die in maart 2020 ingevoerd werd, wordt daarmee opgeheven.

Het Witte Huis benadrukt dat de beslissing, die er komt op een moment van grote spanningen tussen Frankrijk en de Verenigde Staten, "ingegeven werd door de wetenschap".

De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de tijd genomen om een globaal systeem op te zetten gebaseerd op 'het individu' en niet op verschillen tussen de landen van herkomst. Onduidelijk is nog welke vaccins door de VS erkend zullen worden om toegang tot het grondgebied te krijgen.

Verharde toon

Amerikaanse burgers die niet gevaccineerd zijn en na een buitenlands verblijf terugkeren naar de VS, zullen nog striktere maatregelen opgelegd krijgen. Zij zullen de dag voor hun terugreis getest moeten worden, en nog eens na aankomst in de VS.

Het Witte Huis heeft de toon de voorbije weken verhard ten aanzien van de niet-gevaccineerden. Waar dat kan willen de federale autoriteiten vaccinatie verplicht maken, al werd een van de meest drastische mogelijkheden daartoe nog niet genomen, te weten het verplichten van vaccinatie voor binnenlandse vluchten in de VS.

