Journaliste Veerle Helsen reist langs oceanen, rivieren en meren. In Knack Weekend bundelt ze elke maand een postkaart met de beste tips. Deze keer houdt ze halt in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Waar Cadzand en Breskens kent iedereen, maar net over de grens met Nederland vind je ook minder bekende dorpen met peperkoeken namen zoals Groede of Nieuwvliet.

Fietsen door duinen Tip: verken de kustlijn met de fiets of e-bike. Er slingert een pad door de duinen, langs dijken en kreken en onderweg glijden Noordzee en Westerschelde voorbij. zeeland.com/nl-nl/visit/2224_nl/panoramaroute, neptunustweewielers.nl BBQ on the beach Vakantiehuisjes óp het strand, in Nederland kan het zomaar. De tiny houses van Strandcamping Groede hebben sinds dit jaar een extra troef: op het terras van elke cabine staat een Japanse Yakiniku-grilloven. strandcampinggroede.nlPaviljoen op palen Loods Tien is een houten strandpaviljoen zoals ze die enkel in Nederland maken, krakend van de charme. loodstien.nl Brouwerslokaal Hier serveren ze meer dan dertig craftbeers, fris getapt bij een bordje Zeeuwse producten. Café/restaurant Brouwerslokaal in Groede is helemaal nieuw en een initiatief van lokaal biermerk Dutch Bargain. brouwerslokaal.nl Waterduinen De zee bepaalt hier het landschap, want natuurgebied Waterduinen loopt bij vloed onder water en dan verdwijnen ook de wandelpaden. waterduinen.com Aan het zitraam La Cigogne zijn nieuwe boetiekappartementen met gaskachel, satijnzacht beddengoed en een zitraam dat uitkijkt op Retranchement, een dorp met Franse naam maar oeroude Hollandse ziel. lacigogne-retranchement.com Dorst lessen Hoe verder je wandelt van Cadzand-Bad, hoe minder druk het wordt. Wie na een halfuur al dorst krijgt, vindt redding bij Strand Ruig, de bar van sympathieke uitbater Freek de Feijter. strandruig.nl Slapen bij Belgen Als ze er niet zelf met haar verrekijker zit te turen over de polders, staat het dijkhuisje van Birgit Defoort in Nieuwvliet te huur als vakantiewoning. mosseldijk5.nl Wulken en kokkels In dit familierestaurant aan zee staat dochter Anouschka in de zaal en papa Bas in de keuken. Ze staan bekend om hun fruits de mer en nergens smaken die beter dan op een terras met zeezicht.bistrobeaufort.nl