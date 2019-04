Voormalige elektriciteitscentrale op be-MINE wordt eventlocatie

De werken aan de evenementenhal in de oude elektriciteitscentrale op de be-MINE-site in Beringen zijn van start gegaan.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen 350.000 euro in de bouw van de eventlocatie in de voormalige elektriciteitscentrale op de be-MINE-site. 'Dit is een gerichte investering om het toerisme in Limburg verder te versterken en de omgeving internationaal aantrekkelijker te profileren', zegt Weyts.

De voormalige elektriciteitscentrale is onderdeel van de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen binnen het be-MINE-project, dat een herbestemming geeft aan de beschermde koolmijnsite van Beringen. De mijnsite is de grootste industriële erfgoedsite in Vlaanderen. Het aanwezige patrimonium aan beschermde industriële gebouwen, zoals de oude elektriciteitscentrale, is uniek in Europa.

De voormalige compressoren en de turbinezaal van de centrale zullen worden omgevormd tot een eventlocatie van bijna 2.000 vierkante meter. De centrale ruimte fungeert als ruimte voor onder meer tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, presentaties en vergaderingen. De evenementenhal biedt plaats aan 600 personen en zal binnen zes maanden voor bezoekers worden opengesteld.

Nieuwe uitstraling

Het project kadert in het SALK-programma, dat het toeristisch aanbod in Limburg wil versterken. 'We investeren gericht in toeristische projecten die een langdurig effect beogen. Met dit SALK-project geven we Limburgse parels van weleer een nieuwe uitstraling', zegt Weyts.

De nieuwe eventlocatie moet bedrijven, verenigingen en scholen naar de site en naar Beringen lokken. Volgens Weyts kan toerisme zo een katalysator voor andere sectoren vormen. 'Wat we nu investeren, moet een veelvoud opbrengen voor onze economie en samenleving. Een toerist die een bezoek brengt aan Beringen en bij uitbreiding aan Limburg, blijft vaak ook overnachten, gaat winkelen, drinkt iets op café of proeft van de lokale keuken', stelt Weyts.

Mijnbelevingscentrum

Toerisme Vlaanderen investeert ook 1,08 miljoen euro in de creatie van het speellandschap 'Avonturenberg' en 260.000 euro in een toeristisch infokantoor. Daarnaast werd aan be-MINE 4,6 miljoen euro toegekend voor de oprichting van be-MINE PIT, een interactief mijnbelevingscentrum. Het mijnbelevingscentrum wordt verwacht in het voorjaar van 2022 en vormt het sluitstuk van de herbestemming van de site.

'Deze opwaardering past perfect in de strategie van LRM om van be-MINE een toplocatie te maken, waar zowel jong als oud een inkijk krijgt in het verleden in combinatie met hedendaagse beleving. Be-MINE is aan het uitgroeien tot een fantastische site waar geschiedenis en de toekomst elkaar tegenkomen, met een unieke ervaring als gevolg', besluit Tom Vanham, CEO van LRM.