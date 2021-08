Eén van de populairste toeristische attracties in Londen is de wissel van de wacht aan Buckingham Palace. Bezoekers bleven door de coronapandemie anderhalf jaar verstoken van het spektakel, maar maandag konden ze zich eindelijk weer vergapen aan de soldaten in hun rode uniformen en met berenmutsen.

Zij trokken in gelijke tred en begeleid door muziek voor het eerst weer op naar de poort van de koninklijke residentie van koningin Elisabeth II. De militaire muziekkapel van de Coldstream Guards speelde liedjes ter ere van het Britse Olympische team, onder meer 'Gold' van Spandau Ballet en 'One Moment in Time' van Whitney Houston.

De ceremonie van de aflossing van de wacht werd in het voorjaar van 2020 opgeschort om in de strijd tegen het coronavirus bijeenkomsten van mensen te vermijden. Het spektakel is vanaf nu weer vier keer per week te zien: op maandag, woensdag, vrijdag en zondag.

