Tips & tricks voor een zomer vol wielertoerismeMisschien wel dé revelatie tijdens de lockdown: de fiets. Voor wie zijn goede gewoonten ook deze zomer wil voortzetten, brengen wij een overzicht van de nieuwste fietsroutes tot beste wielercafés. Voor elk wat wiels.

De Brabantse Pijl Cycling Route is een nieuwe route die het parcours van de beroemde fietsklassieker volgt. In flandrienstijl vlieg je door het Dijleland en een stukje Wallonië. Langs de Smeysberg, Schavei of Moskesstraat. Over de kasseien van de Hertstraat en Postweg. En jazeker, de S-bocht langs de frituur in Overijse zit ook in het parcours. De route is net geen 100 kilometer lang en bewegwijzerd in één richting. Bijtanken onderweg doe je in 't Klein Verzet, een ouderwetse herberg met fietswerkplaats. Wie dan nóg dorst heeft, passeert bij Wijndomein Meerdael, waar een Belgische champagne rijpt. De route is te downloaden op toerismevlaamsbrabant.be/producten/fietsen/fietsproducten/brabantse-pijl-cycling-route/index.html, tkleinverzet.vlaanderen De Londense fotograaf Michael Blann verzamelt in zijn boek Cols de mooiste beklimmingen in Europa. Hier zie je de de Col d'Aubisque in de Franse Pyreneeën, waar Wim van Est met behulp van veertig aan elkaar geknoopte fietsbanden werd gered nadat hij in de Tour van 1951 in de gele trui in het ravijn was gedonderd. Cols, Lannoo, 34,99 euro, michaelblann.com Je kiest een helling met een bepaald aantal hoogtemeters. Je fietst ze op en af tot je evenveel hoogtemeters haalt als de Mount Everest. Dat zijn er 8848 om precies te zijn. Everesting is dé trend in wielerland. Coronaproof, want het is de bedoeling dat je een berg of heuvel aanvalt in eigen regio. De trend heeft niet alleen een naam, er is ook al een website én merchandising. Everesters van overal ter wereld uploaden daar via Strava hun parcours en een Hall of Fame houdt de rangschikking bij. everesting.cc Fietsleasing trapt een versnelling hoger. België telt intussen meer dan 40.000 bedrijfsfietsen. Ook pechverhelping en reparatie zijn inbegrepen in het contract.Angélique Dupré startte twee jaar geleden een fashionlabel voor fietsende vrouwen. Anno 2020 is Little Black Bike uitgegroeid tot een heuse community. LBB verkoopt niet alleen jerseys, maar organiseert ook fietsevents, weekends en dagtrips. Op 21 juli trekken de cyclistes féministes naar zee voor een ride2beach. Deze maand lanceert LBB een nieuwe collectie waarvan de zingende én fietsende Astrid Stockman ambassadrice is.littleblackbike.cc, nog tot 21 juni is er een pop-upstore bij fietsbar Cup in Gent, facebook.com/events/894723991041780Fietsreizen zijn een trend. Deze vier nichereisbureaus rollen binnenkort weer hun wielen uit.1. Avontuur als kuurDe jonge Belgische start-up Kommit organiseert epic adventures, zoals mountainbiken over de Boliviaanse hoogvlaktes. Het bureau begeleidt je niet alleen in het avontuur, maar ook tijdens de tien maanden voorbereiding met voedingsadvies én een sportarts.kommit.be2. Met special guestWielermagazine Bahamontes organiseert samen met het Belgische reisbureau Kortweg Cycling Travel één keer per jaar een lezersreis. Volgend jaar trekken ze naar Mojácar, een Spaans kuststadje waar de zon altijd schijnt en de wind altijd blaast. Uniek zijn de Special Bahamontes Guests.bahamontes.be3. Zweet verzekerdTropical Cyclist is een Belgisch bureau gespecialiseerd in fietsreizen naar verre en minder bekende bestemmingen, zoals Namibië, Mongolië of Roemenië.tropicalcyclist.com4.Voor de fietstoeristBij het Gentse Zuiderhuis kun je kiezen uit meer dan negentig fietsvakanties. Van gezinsreizen tot e-bike: routes in binnen- en buitenland. Langs Siciliaanse wijngaarden, Deense eilanden of de parken van Berlijn. Voor fietsers die meer willen (zien) dan voorbijzoevende landschappen.zuiderhuis.beVier wielercafés om de fietsdorst te lessen.WAT & WAAR? Een fietshotel en wielercafé in Borgloon. In minder dan vijftig kilometer bereik je van hier de finales van Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Met ruime fietsparking, een kraan om je bidon te vullen, een bikewash en reparatieshop.OP DE KAART? Coereurke van het vat of de Moserwijn van de Italiaanse renner Francesco Moser. De eetkaart is in elkaar gepuzzeld met wielerweetjes. Zo lepel je de dagsoep met Molenaersbrood. We verklappen de link niet en ga vooral zelf proeven.TE KOOP? Eigen merchandising met funky graphic designs.cafecoureur.ccWAT & WAAR? Fietsboetiek en koffiebar in retrostijl op de Beestenmarkt in Halle. Falco verhuurt ook fietsen en organiseert op zijn Facebookpagina geregeld social rides, waarbij onbekenden samen op pad gaan. Wie zin heeft, fietst gewoon mee.OP DE KAART? Zelfgemaakte taart, fairtradekoffie en streekbieren.TE KOOP? Kleding van het Zweedse Void Cycling en fietsen van Bombtrack.facebook.com/falco-halle-2494527494108462/WAT & WAAR? Nieuwe fietsbar met oplaadpunt voor elektrische fietsen in het centrum van Antwerpen. Uitbater is Daan Terclavers, van de aanpalende winkel Bike Project. Pavé zou normaal openen op 15 maart, de start van de lockdown.OP DE KAART? Een hele resem échte koersbieren, zoals Koerseklakske, Giesbaargs Muurken Blond, Biciclette, De Bie Vélo, Kwaremont en Flandrien.TE KOOP? Onder meer vegan energy bars van Chimpanzee, drinkbussen van Klean Kanteen en fietstassen van Weathergoods.facebook.com/paveantwerpenWAT & WAAR? Een café-velo in Hoei, vernoemd naar de Muur in de Waalse Pijl.OP DE KAART? Niet alleen koffie, ontbijt en lunch, maar ook huisgemaakt gebak. Zoals de secteur pavé, een cake zo bolvormig als de lokale kasseien, op basis van melkchocolade, marshmallows en popcorn.TE KOOP? Hippe accessoires van onder meer PEdALED en Belgian Boys Clubmurcoffee.be