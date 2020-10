Vanaf volgende week dreigt heel Frankrijk op code rood gezet te worden voor reizigers uit ons land.

Dat viel vrijdag te horen op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. 'We willen daar nu al voor waarschuwen', aldus woordvoerder Steven Van Gucht.

Momenteel zijn er nog enkele oranje zones in Frankrijk voor reizigers uit België. Bij code rood wordt reizen naar desbetreffend gebied 'ten zeerste afgeraden'. (Belga)

Alle informatie over de verschillende zones vind je op diplomatie.belgium.be

Sinds een augustus moet iedereen die naar België terugkeert en langer dan 48 uur in het buitenland was een identificatieformulier invullen, namelijk de Public Health Passenger Locator Form. Dat moet binnen de 48 uur voor aankomst gebeurd zijn.

Opgelet ook: Mutas, de reisbijstandcentrale van de meeste ziekenfondsen, blijft medische reisbijstand weigeren aan reizigers die bewust naar bestemmingen reizen die rood zijn ingekleurd op de coronakaart. Dat hebben de mutualiteiten na overleg beslist. Wie afreisde naar een regio die pas tijdens het verblijf van groen of oranje naar rood wijzigde, behoudt wel recht op medische bijstand. 'De code op de vertrekdatum is bepalend voor de dekking', klinkt het.

