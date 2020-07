De wereld afreizen is voorlopig nog een verre droom, maar uitkijken-naar is al een groot deel van de pret. Ter inspiratie: deze 25 bestemmingen komen het vaakst voor op de afvinklijstjes van reizigers over de hele wereld. Goed nieuws: er zitten ook enkele Europese toppers bij.

Reisplatform Big 7 Travel zocht uit welke bestemmingen het meest voorkomen op de verlanglijstjes van mensen over de hele wereld en stelde daarmee de ultieme bucketlist samen. Wat blijkt: we hebben een voorkeur voor iconische steden (52%) en witte zandstranden (22%). Voor wie vooralsnog wil vertrekken: in de top 25 zitten ook 6 Europese trekpleisters, in de volledige top 50 zelfs 14.

1. Bali

2. New Orleans

3. Kerry in Ierland

4. Marrakech

5. Sydney

6. De Malediven

7. Parijs

8. Kaapstad

9. Dubai

10. Bora Bora

11. New York

12. Dubrovnik

13. Edinburgh

14. Rome

15. Paro Valley in Bhutan

16. Jaipur in Indië

17. Waikato in Nieuw Zeeland

18. Havana

19. Tokyo

20. Antarctica

21. Vancouver

22. Los Angeles

23. Kruger National Park in Zuid-Afrika

24. Santorini

25. Moskou

Nog niet genoeg keuzestress? De volgende 25 (en 8 Europese) plekken completeren het lijstje tot een volwaardige top 50.

26. Singapore

27. Londen

28. Rio de Janeiro

29. Petra in Jordanië

30. Hong Kong

31. Barbados

32. Amsterdam

33. Santiago in Chili

34. Cairo

35. Kopenhagen

36. Seoul

37. Laucala Island op Fiji

38. Providencia in Colombia

39. Machu Picchu

40. Virunga National Park in Congo

41. Lissabon

42. Hanoi

43. Hawaii

44. Ibiza

45. Beijing

46. Budapest

47. Cinque Terre

48. Buenos Aires

49. Las Vegas

50. Matterhorn

