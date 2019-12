Vanaf eind oktober volgend jaar zullen er weer rechtstreekse passagiersvluchten zijn tussen Singapore en Brussels Airport.

Luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines zal vier keer per week passagiers heen en weer vliegen tussen België en de stadstaat in Zuidoost-Azië. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie nabij de luchthaven van Zaventem. Een andere Aziatische bestemming, Shanghai, lijkt daarentegen niet meteen terug te keren in het langeafstandsnetwerk van de luchthaven.

De verbinding met Singapore bestond al eens, maar ze werd door Singapore Airlines stopgezet in 2003. Dat de maatschappij nu terugkeert, komt omdat er vanuit de Benelux, en vooral Brussel, weer meer vraag is naar vluchten richting Singapore en andere bestemmingen in Zuidoost-Azië. En dat zowel voor zakenreizen als toerisme, zo klonk het.

'Brussel bekleedt een unieke geografische positie in Europa, waar het de hoofdstad van is', en dat brengt de nodige zakenreizigers met zich mee, zo zei Lee Sek Eng, de vicepresident voor Europa bij Singapore Airlines. 'We vonden dat het het juiste moment was om terug te keren.'

Brussels Airport haalt 'de aantrekkelijke Belgische markt en de kwaliteitsvolle infrastructuur van Brussels Airport' aan als troeven die Singapore Airlines hebben overtuigd. Vorig jaar namen ongeveer 44.000 passagiers een vlucht tussen Singapore en België. Arnaud Feist, de topman van de luchthaven, verwacht dat de rechtstreekse vluchten tot een verdubbeling kunnen leiden.

. © Getty Images

De vluchten van en naar Singapore zullen worden uitgevoerd met een Airbus A350. De toestellen worden op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag op Brussels Airport verwacht. De Singaporese luchtvaartmaatschappij is al enkele jaren met cargovluchten actief op Brussels Airport.

Singapore wordt de zesde rechtstreekse passagiersbestemming in het Verre Azië vanop Zaventem. De andere zijn Peking, Tokio, Bangkok, Shenzhen en Hongkong, zo deelt de luchthaven mee. De Chinese metropool Shanghai staat niet meer in het lijstje. Hainan Airlines had die vluchten tijdens de winter naar eigen zeggen tijdelijk stopgezet, maar het lijkt er nu op dat ze ook in het zomerseizoen niet terugkeren. Op de website van de Chinese luchtvaartmaatschappij zijn rechtstreekse vluchten Brussel-Shanghai alvast niet te boeken.

Luchthaventopman Feist kon maandag niet bevestigen of de Shanghai-lijn inderdaad stopgezet wordt. 'Maar 2020 zal een overgangsjaar zijn', zei hij wel. 'We zullen groeien, maar niet zo snel als de voorbije jaren.' Hij hoopt de komende maanden akkoorden te kunnen afsluiten over rechtstreekse verbindingen met Zuid-Amerika (Bogota en Sao Paulo).

Het is intussen ook duidelijk dat Brussels Airport dit jaar meer dan 26 miljoen passagiers over de vloer gekregen zal hebben, een nieuw record. Vorig jaar eindigde de teller op 25,7 miljoen.