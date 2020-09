Het internationaal toerisme kende een krimp van 65 procent in de eerste zes maanden van dit jaar. Het aantal internationale toeristen daalde in juni zelfs met met 93 procent in vergelijking tot 2019.

De VN-Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO) spreekt van een nooit eerder geziene crisis voor de sector. Het aantal internationale reizigers zakte met 65 procent tijdens de eerste jaarhelft doordat landen hun grenzen sloten en reisbeperkingen opgelegden als reactie op de coronapandemie.

Volgens de UNWTO vertaalde die enorme terugval zich tot eind juni in een verlies van 440 miljoen internationale reizigers en 460 miljard dollar aan opbrengsten uit internationaal toerisme. De impact van de covid-19-pandemie is daarmee vijf keer groter dan de verliezen die in 2009 werden opgetekend door de wereldwijde economische en financiële crisis.

Weinig kans op snel herstel

Europa is de op één na zwaarst getroffen regio, met een daling van 66 procent van het aantal toeristen in de eerste helft van 2020. Ook Amerika (met een daling van 55 procent), Afrika en het Midden-Oosten (beide met 57 procent) bleven niet gespaard. Het ergst getroffen is de regio Azië en de Pacific, waar de impact van covid-19 op het toerisme voor het eerst werd gevoeld. Deze regio zag tot eind juni in totaal 72 procent minder toeristen.

UNWTO denkt niet dat er veel verbetering op komst is tijdens de tweede helft van 2020. Volgens de organisatie zal 2020 worden afgesloten met een verlies van 70 procent aan internationale toeristen, en zal het tweeënhalf tot vier jaar duren eer het niveau van 2019 terug wordt bereikt.

Toekomst

Op 15 september kwamen in Tbilisi (Georgië) 170 UNWTO-afgevaardigden uit 24 landen voor het eerst weer samen sinds het begin van de covid-19-uitbraak. Ze sloten hun bijeenkomt gisteren (donderdag) af met de Verklaring van Tbilisi. Die erkent het toerisme als een van de zwaarst getroffen sectoren tijdens de pandemie maar wil de wereldwijde stilstand ook als kans aangrijpen om de sector af te stemmen op een duurzamere en meer inclusieve toekomst.

