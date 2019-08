De International Air Transport Association (IATA) heeft de jaarcijfers van 2018 bekendgemaakt. Uit die statistieken besluit de wereldluchtvaartmaatschappij dat de wereldwijde luchtconnectiviteit steeds toegankelijker en efficiënter wordt.

Vorig jaar legden wereldwijd maar liefst 4,4 miljard passagiers een reis af met het vliegtuig. Van alle beschikbare stoelen werd 81,9 procent opgevuld, wat een recordcijfer is qua efficiëntie. Opmerkelijk is ook dat de reële kosten van luchtvervoer de afgelopen 20 jaar meer dan gehalveerd zijn.

'Luchtvaartmaatschappijen verbinden meer mensen en plaatsen dan ooit tevoren. De vrijheid om te vliegen is toegankelijker dan ooit. En onze wereld is daardoor welvarender', bevestigt Alexandre de Juniac, CEO van IATA.

Zo'n 22.000 stadsparen zijn nu verbonden door directe vluchten, dat zijn er 1300 meer dan in 2017. De drukste route ter wereld blijkt Seoul - Jeju in Zuid-Korea, met maar liefst 110 vluchten per dag. Dat is opvallend als je weet dat Jeju een klein vulkanisch eilandje ten zuiden van Zuid-Korea is.

Impact op het milieu

Brandstofefficiëntie is verbeterd met meer dan 12 procent in vergelijking met 2010. Hoewel vliegtuigmotoren de laatste jaren inderdaad zuiniger en efficiënter geworden zijn, en de aerodynamica erop vooruitgaat, heeft de luchtvaart nog steeds een enorme impact op het milieu. Naast geluidsoverlast, blijven vliegtuigen grote hoeveelheden broeikasgassen uitstoten, zoals CO2, stikstofoxiden en waterdamp. Voornamelijk kortafstandsvluchten zijn daardoor extreem vervuilend.

Bovendien worden er ook veel broeikasgassen geproduceerd door de uitbating van luchthavens en door de constructie van de vliegtuigen zelf. Een belangrijke taak ligt daar al in de aanpak van files op de start- en landingsbanen. Op alle vlak moet de luchtvaartsector blijven moderniseren en optimaliseren, wil die de nodige vooruitgang boeken voor het milieu.

'Zoals bij elke menselijke activiteit brengt luchtvaart milieukosten met zich mee', zegt de Juniac. 'Tegen 2050 zullen we onze netto CO2-voetafdruk verlagen tot het niveau van half 2005. Dit ambitieuze klimaatdoel heeft wel overheidssteun nodig. En het is van cruciaal belang dat duurzame vliegtuigbrandstoffen, nieuwe technologieën en efficiëntere routes ingezet worden om de groenere toekomst waar we naar streven te realiseren.'