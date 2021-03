Toerisme Vlaanderen draagt 2,68 miljoen euro bij voor de terugkeer van het VRT-programma Vlaanderen Vakantieland.

Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist.

In samenwerking met Toerisme Vlaanderen blaast Eén het iconische reisprogramma nieuw leven in. In de nieuwe versie zal het programma later dit voorjaar al wekelijks 15 minuten te zien zijn, en opnieuw in het najaar. 'Het wil kijkers inspireren om de eigen regio te ontdekken en er komt een brede waaier aan bestemmingen, ervaringen en activiteiten aan bod doorheen de reeks', klonk het eerder dit jaar bij de voorstelling.

Zowel bekende als minder bekende gezichten zullen als gids dienen.

Toerisme Vlaanderen draagt 2,68 miljoen euro bij aan het project. In 2021 zullen er 20 afleveringen van 15 minuten gemaakt worden, en in 2022 en 2023 telkens 24 afleveringen.

