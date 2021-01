Uit voorlopige prognoses voor 2020 van Toerisme Vlaanderen blijkt dat het toerisme naar het Vlaamse Gewest vorig jaar een serieuze duik nam. Er werden 53 procent minder aankomsten genoteerd en 50 procent minder overnachtingen. De grootste daling situeert zich bij het aantal buitenlandse bezoekers.

Omwille van de coronamaatregelen spendeerden vele mensen noodgedwongen hun vakantie in eigen land, maar toch kleuren de cijfers van het aantal toeristische overnachtingen en boekingen in Vlaanderen donkerrood. Toerisme Vlaanderen verwacht op basis van prognoses, gebaseerd op de cijfers van de FOD Economie van de eerste negen maanden van 2020 en de boekingscijfers van de laatste drie maanden, in totaal 53 procent minder aankomsten te noteren in vergelijking met 2019. In totaal betekent dat dat er het afgelopen jaar 4,9 miljoen binnen- en buitenlandse toeristen naar Vlaanderen afzakten.

De daling is het opvallendst bij het aantal buitenlandse aankomsten (1,4 miljoen of -70 procent), terwijl 3,5 miljoen Belgen (-38 procent) vorig jaar een aankomst in Vlaanderen lieten noteren. In totaal is volgens de prognoses ook sprake van 50 procent minder overnachtingen.

Langer verblijf

'Het aantal overnachtingen daalt dus iets minder hard dan het aantal aankomsten. Dat is te verklaren door het feit dat de verblijfsduur in 2020 gemiddeld iets langer was dan in 2019', zegt Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen. In absolute cijfers waren er 13,2 miljoen overnachtingen, goed voor 3,7 miljoen buitenlandse bezoekers (-68 procent) en 9,5 miljoen Belgen (-36%).

Het aantal overnachtingen ligt hoger dan het aantal aankomsten, omdat een toerist meerdere overnachtingen kan boeken. De definitieve cijfers worden later dit jaar verwacht.

