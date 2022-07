Vlaams aanbod toeristische accommodaties groeit jaarlijks

Het Vlaamse logiesaanbod is de afgelopen jaren uitgebreid. Zo meldt Statistiek Vlaanderen woensdag, op basis van cijfers van Toerisme Vlaanderen. In de eerste helft van dit jaar waren er ruim 27.000 toeristische accommodaties actief in Vlaanderen, goed voor bijna 450.000 slaapplaatsen.

Het aanbod blijft de jongste jaren beperkt stijgen. Zo waren er in juli dit jaar 445.551 slaapplaatsen ter beschikking, een stijging van negentien procent ten opzichte van 2017. Bijna de helft (ruim 200.000) van alle toeristische bedden is te vinden op campings. Daarnaast zijn vakantiewoningen goed voor bijna 111.000 bedden. In hotels zijn er bijna 75.000 slaapplaatsen.

Vooral kuststeden, met Middelkerke en De Haan op kop, beschikken over de grootste capaciteit. Maar ook in kunststeden zoals Antwerpen, Gent en Brugge zijn er heel wat bedden. Verder zijn er ook verschillende gemeenten in de Kempen zoals Lommel, Mol en Houthalen-Helchteren waar vakantieparken zorgen voor een grote logiescapaciteit.

In 2020, te midden van de coronacrisis, investeerde Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) nog in verbeteringen aan 69 vergunde logies. Uitbaters konden met deze extra steun werk maken van een betere infrastructuur. Hiermee hoopte Demir het Vlaamse toerisme opnieuw op gang te brengen. (Belga)