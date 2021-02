Drie persoonlijke favorieten van Dingenzoekers.

Het voorbije jaar heeft de Belg noodgedwongen zijn eigen land (her)ontdekt. Onze kust werd overspoeld door dagjestoeristen, enkele natuurparken zagen zich genoodzaakt tijdelijk te sluiten, en weekendverblijven binnen de landsgrenzen waren in een mum van tijd verhuurd. Naast al deze platgetreden paden gingen journaliste Kristien In-'t-Ven en fotografe Greetje Van Buggenhout op zoek naar de leukste logeeradressen en uitstappen op eigen bodem.

© GF

Onder hun alter ego Dingenzoekers bundelen ze tal van tips in hun derde boek over toerisme in België. 'We wonen in een ondergewaardeerd land', vertelt Kristien. 'België is een beetje de gang van Europa: iedereen passeert er, maar niemand blijft. Als je er met andere ogen naar kijkt, merk je dat hier veel te ontdekken valt.' Dat de Belg intussen misschien uitgekeken zou zijn op binnenlands toerisme geloven de dames dan ook niet. Greetje: 'Wij zijn al tien jaar bezig en worden nog elke keer verrast door plekken waar we nog niet van hadden gehoord.' Ze willen mensen inspireren om beter rond te kijken. 'Je hoeft echt niet meteen op een vliegtuig te springen om je te kunnen ontspannen.'

1. Om te wandelen

'De Fondry des Chiens is een natuurgebied in het zuiden van Namen, niet zo ver van Mariembourg. Het wordt ook wel de Grand Canyon van België genoemd, terwijl het eigenlijk een klein plekje is, maar wondermooi. Als je daar staat, heb je niet langer het gevoel dat je nog in België bent. Ook tieners vinden het er fantastisch, want het zorgt voor indrukwekkende foto's op Instagram.' (lacht)

2. Om te logeren

'Min of meer in dezelfde regio, perfect te combineren met de wandeling, is de Aquascope van Virelles. Je logeert er in een transparante koepel op een meer. Je ziet de lucht, de sterren en bent helemaal alleen met de natuur.

De Aquascope in Virelles.

Bij zonsopgang kun je met een kano het meer op en spot je de verschillende dieren langs de waterkant. Een unieke ervaring om met z'n tweetjes te beleven.'

3. Om cultuur op te snuiven

'Het nieuwe Gentse Universiteitsmuseum (GUM) is echt de moeite. Hoewel wetenschap niet iedereen meteen enthousiast maakt, is dit toch een museum dat een heel ruim publiek kan bereiken, op een leuke manier gebracht: esthetisch en to the point.

Het Gentse Universiteitsmuseum (GUM).

Het GUM noemt zichzelf een forum voor wetenschap, kunst en twijfel. Het toont immers niet alleen grote wetenschappelijke ontdekkingen, maar ook de soms moeizame weg ernaartoe.'

Het boek voor ontdekkingsreizigers in België, 25 euro, verkrijgbaar vanaf 18 februari bij Luster.

