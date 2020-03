Viroloog Marc Van Ranst zegt in een interview met Het Laatste Nieuws dat ook in de zomer buitenlandse reizen nog in het gedrang kunnen komen door het coronavirus.

Ook vindt hij het geen goed idee om de grote festivals te laten doorgaan. Daarnaast betreurt hij ook dat de lessen op school zijn geschrapt.

'Stel dat het virus midden of eind mei ten einde loopt in ons land, dan betekent dat nog niet dat het ook uitgedoofd is in andere landen, waar corona nu pas de kop opsteekt of zelfs nog moet doorbreken', aldus Van Ranst. Gevolg kan zijn dat Belgen die in eigen land de dans ontsprongen zijn, elders besmet raken en het virus weer meenemen. 'Ik zou alleszins een pauze inlassen voor internationale reizen. Vorig jaar was ik in de Ardennen: dat was heel fijn. Ik zou nu ook kiezen voor een vakantie in eigen land. Al was het maar om de horeca te ondersteunen. Naar zee kan ook, als we voldoende afstand houden van elkaar.'

Grote festivals

Van Ranst oordeelt ook dat de grote festivals zoals Graspop (18-21 juni), Rock Werchter (2-5 juli) en Tomorrowland (17-26 juli) beter afgelast worden, in navolging van het Engelse Glastonbury (24-28 juni). 'Laat je mensen uit landen waar het virus nog woedt naar België reizen, dan riskeer je corona hier te herintroduceren. Bovendien zullen veel artiesten afzeggen - ik verwacht immers nog meer reisverboden.'

Voor kleinere festivals ziet Van Ranst geen probleem. 'Op voorwaarde dat we tegen dan op nul besmettingen zitten. En we zien in China dat de epidemie in de eindfase een lange staart kan hebben.'

