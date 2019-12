Vijf Vlaamse musea zijn genomineerd voor de Europese Museumaward 2020. De uitreiking van de Museumprijzen vindt in mei 2020 plaats in Cardiff in Groot-Brittannië.

Het Snijders&Rockoxhuis in Antwerpen, het Openluchtmuseum van Bokrijk, het Museum Hof van Busleyden in Mechelen, Koers, het wielermuseum in Roeselare en het Africamuseum in Tervuren, deze vijf Vlaamse musea zijn genomineerd voor de Europese Museumaward 2020. De uitreiking van de Museumprijzen heeft in mei volgend jaar plaats in Cardiff in Groot-Brittannië.

Het Europese Museumforum nomineerde deze Vlaamse musea, naast meer dan zestig andere Europese instellingen voor de prestigieuze Museum of the Year Award (EMYA) 2020. Een jury beslist welk Europees museum de jaarlijkse onderscheiding in de wacht sleept. De prijs werd in 1977 ingesteld onder auspiciën van de Raad van Europa om uitmuntendheid en innovatie in museale tentoonstellingen te bekronen.

Naast de award voor 'beste Europees museum' deelt de jury ook onderscheidingen uit voor duurzaamheid, gastvrijheid en participatie, bijvoorbeeld in het betrekken van de lokale gemeenschap en vrijwilligers bij het museum.

Volgens de Mechelse schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer (Groen) maakt Museum Hof van Busleyden kans op de onderscheiding voor 'participatie', omdat Mechelaars en bezoekers actief betrokken worden bij projecten.

Voor de genomineerde musea is het afwachten tot 2 mei 2020. Dan krijgen ze de kans zich voor te stellen en zich zo internationaal te profileren tijdens een bijeenkomst van Europese musea in het Nationaal Museum in Cardiff, Wales. Nadien volgt de prijsuitreiking.