Brussel telt vier nieuwe locaties met een Green key-label, het grootste internationale kwaliteitslabel voor toerismeondernemers die ecologisch werken. Tour & Taxis - Gare Maritime, Résidence Palace, Hotel Hubert - Grand Place en Hotel Made in Louise sluiten zich aan bij de andere 37 erkende uitbaters.

Locaties met het Green Key label leveren op meerdere domeinen inspanningen: minder water- en energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energie en regenwater, inzetten op afvalpreventie en -sortering, duurzame voeding en mobiliteit, ecologisch onderhoud en instandhouding van de biodiversiteit... Ze krijgen jaarlijks een audit en moeten aantonen dat ze het duurzaamheidslabel nog verdienen.

De vier nieuwe eigenaars van het label zetten zich onder meer in om het energie- en waterverbruik te verminderen, minder afval te produceren en biologische en fairtradeproducten te gebruiken. Tour & Taxis is energieneutraal geworden en gebruikt geen fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling, terwijl Hotel Made in Louise tijdens de eerste lockdown voedselvoorraden schonk aan verenigingen.

Elke actie telt

'Als het gaat om de bescherming van het milieu, telt elke actie: groot of klein, individueel of collectief. Belangrijk is wel dat die acties vergezeld worden van een krachtig milieubeleid. De ontwikkeling van duurzaam toerisme is een absolute prioriteit voor deze legislatuur', zegt de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS). 'Voor de toeristische sector is een ambitieus herstelplan nodig om de getroffen actoren zo goed mogelijk te ondersteunen en te informeren en om bezoekers uit Brussel, België en het buitenland gerust te stellen en aan te trekken. Het duurzaamheidslabel Green Key draagt bij tot de heropleving van dat toerisme en tot een beter imago van de hele sector.'

Green Key is een initiatief van Visit.brussels, Inter Environnement Wallonie (IEW), GoodPlanet Belgium, Brussels Hotels Association (BHA) en Brussels Special Venues.

