Vier Kerstmis in een Nederlands kasteel

In de kerstvakantie staat de Nederlandse televisieserie Floris centraal in Slot Loevestein in Poederoijen. Deze legendarische serie onder regie van Paul Verhoeven en met Rutger Hauer in de hoofdrol werd in 1969 gedeeltelijk gefilmd in het slot dat ook bekendstaat als de plaats waar Hugo De Groot gevangenzat en waaruit hij wist te ontsnappen in een boekenkist. Op 27 december en op 4 januari kan je deelnemen aan een rondleiding bij kaarslicht met stamppotbuffet. Ook tijdens deze sfeervol verlichte avonden staat de ridder Floris centraal.