Het noorden van China is maandag getroffen door de zwaarste zandstorm in tien jaar. De autoriteiten in de hoofdstad Peking hebben een 'geel alarm' afgekondigd.

De zichtbaarheid in Peking is beperkt tot zowat een kilometer, schrijft de krant South China Morning Post, die videobeelden van het fenomeen verspreidde (zie lager).De vervuiling in de Chinese hoofdstad bereikte gevaarlijke niveaus nadat een krachtige wind het zand uit het noordwesten van het land had geblazen naar Peking. Het meteorologische bestuur in China kondigde het gele alarm af maandagochtend. Volgens het bestuur zouden ongeveer 12 provincies getroffen worden. Volgens Chinese media moesten de luchthaven in Peking meer dan 400 vluchten annuleren.