Nu het wat rustiger is in de steden, grijpen dieren hun kans en wandelen ze door de straten van de stad. Zo ook in Brussel. Productiehuis Hungaria maakte dit grappige filmpje van vader en moeder nijlgans die samen met hun kleintje vrolijk door het centrum van de stad wandelen. Ze zijn op weg naar een park waar andere nijlganzen vertoeven.

