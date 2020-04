Azerbeidzjan is een prachtig, maar onbekend land in de Caucasus. Het contrast tussen de moderne hoofdstad Baku en de verstilde, traditionele dorpjes op het platteland kan bijna niet groter zijn. Daartussen ligt een schitterend landschap van bergen en moddervulkanen.

Azerbeidzjan is een prachtig, maar nog onbekend land in de Caucasus. Het contrast tussen de moderne hoofdstad Baku en de verstilde, traditionele dorpjes op het platteland kan bijna niet groter zijn. Daartussen ligt een schitterend landschap van bergen en moddervulkanen. Joerg Daiber maakte deze grappige video Amazing Azerbaijan waarin je in drie minuten een uitstekende indruk krijgt van al het moois dat het land te bieden heeft. Meer reisvideo's gemaakt door Joerg Daiber kan je bekijken op zijn You Tubekanaal Little Big World.